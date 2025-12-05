Flick: "Hemos dado un paso adelante, creo en este equipo"

Hansi Flick parece aliviado. Su gesto desencajado frente al Alavés se ha transformado ahora en una expresión más serena. El técnico alemán siempre habla de dinámica, una palabra que usa para referirse al progreso que quiere ver en su equipo. Flick estaba frustrado hasta el encuentro ante el Atlético, donde vio el mejor partido de la temporada de los suyos.

"Hoy por hoy estamos muy contentos de estar jugando a este nivel. Creo en mi equipo. Hemos dado un paso adelante, hemos demostrado que cuando estamos bien conectados, cuando jugamos como equipo, todo va bien. Tenemos que jugar los unos por los otros, como un equipo", apuntó.

Flick recordó que el encuentro ante el Atlético la temporada pasada ya fue un punto de inflexión. Y que el martes volvió a ver esa unión dentro y fuera del campo. "Esto es lo que demostramos la temporada pasada. Los mejores momentos fueron contra el Atlético. Estoy muy contento, también por lo que vi después del partido".

El técnico alemán empezó el curso con un aviso, "los egos matan los éxitos", y en la previa del duelo ante el Betis (18.30 h), reconoció que la gran dificultad de su trabajo es gestionar los jugadores que tienen menos minutos. Pero también que la manera en cómo afronta la situación el futbolista hace la diferencia.

"Esto es un trabajo, soy un entrenador y solo pueden jugar once jugadores de inicio pero la responsabilidad relacionada con el comportamiento también es del futbolista", empezó diciendo.

"Cuando uno está frustrado no puede dar el 100% por 100%, esto hay que aceptarlo, y no todos los jugadores pueden jugar. Pero es algo que les digo a los jugadores y puedo decirlo porque también fui jugador. Disfrutad jugando al fútbol, con el resto de compañeros, es el mensaje que quiero dar y esta situación es normal en un club como el Barça, entiendo que haya jugadores que no estén contentos, pero que den todo al 100% por 100%. Lo que hago es gestionar al equipo y puedes tener dudas, pero trato de ser honesto con ellos y es asi como quiero hacerlo. Quizá ha sido una explicación un poco larga, pero es lo que siento", apostilló.

El liderazgo de Raphinha

Entre los futbolistas que muestran más compromiso está un Raphinha que directamente cambió la cara del equipo ante el Atlético. El alemán ha sido siempre una de las figuras del equipo más cercanas al técnico. Un futbolista que arrastra a sus compañeros y que Flick ha echado mucho de menos.

"Nuestra relación es muy buena, Rapha es un jugador muy importante para nosotros, inicia la dinámica de presión, con y sin balón, poder disponer de él en el equipo es fantástico para mí".

Ante el Betis Flick dejó entrever que De Jong y Fermín no serán titulares. El que tiene muchos números de serlo es un Gerard Martín, que dio un gran rendimiento como central en el último encuentro. "Está jugando muy bien. Sabes lo que te va a dar cuando está en el terreno de juego. Es disciplinado en defensa y ataque. Al ser zurdo nos da opciones desde atrás, es lo que esperamos de él, por eso está jugando".

No lo tendrá un Barça que visita un Betis siempre peligroso en La Cartuja. "Siempre va a ser difícil. Tienen un equipo fantástico. Tenemos que hacer lo mismo que contra el Atlético. Venimos de una buena dinámica, también en los entrenos. La victoria del martes nos da confianza", apuntó Flick. El alemán parece haber recuperado el entusiasmo de la temporada pasada.

El trabajo defensivo de Lamine

A Flick también le preguntaron por la mejora de Lamine en los últimos encuentros, sobre todo en el aspecto defensivo. "Siempre hablamos de jugadores en el rol ofensivo y defensivo. Está haciendo las cosas muy bien, contra el Atlético presionando mucho", señaló.

"Ha mejorado muchísimo en ataque y defensa. Me ha encantado lo que he visto en el entreno de hoy. Me encanta poder verle y tenerle aquí en Barcelona a este nivel. Siempre quiere mejorar, no es uno de esos que se cae en el uno contra uno. Quiere seguir, superar al siguiente rival. A veces no es fácil, porque hay muchos jugadores a quienes les gusta el uno contra uno y tenemos que proteger a este tipo de jugador. En el 90% de los casos le hacen falta, pero Lamine sigue".