Flick: "Aún no he decidido si veré el partido del Madrid, estamos enfocados en nosotros"

Hansi Flick reconoció durante su comparecencia que aún no ha decidido si verá el partido del Madrid ante el Mallorca. Es un partido que puede decidir LaLiga (si los blancos no ganan, el Barça será campeón), pero Hansi sigue transmitiendo la misma sensación de control y tranquilidad. También un sentido del humor elegante para despachar cuestiones que según su respuesta podrían ser material de titulares.

"No lo he decidido todavía", apuntó con una media sonrisa. "Lo que tenemos que hacer es estar centrados en nuestro partido", señaló. Una cuestión que tenía un hilo conductor, porque el técnico en febrero dejó uno de los titulares cuando le preguntaron por una jugada polémica de la derrota del Madrid ante el Espanyol. "Honestamente, no lo vi. Estaba durmiendo, pregúntenle a mi esposa. Los últimos días han sido estresantes y lo mejor es irte pronto a la cama. Por la mañana me enteré por WhatsApp".

La tensión ha ido escalando a medida que la temporada llegaba al momento decisivo, pero Flick es especialista en rebajar el ruido. Lo volvió a demostrar en otra de sus respuestas. "¿Imagina cómo era la vida del Barça sin el VAR tras ver los Clásicos? ¿Tiene pensado hacer algún libro de todos estos duelos con el Madrid", le tiraron. Fiel a su estilo, primero puso cara de incredulidad, y luego demostró buena cintura.

"Ya he escrito un libro y no tengo pensado escribir otro. Es genial ver como jugamos y remontamos el otro día. Esos 24 minutos en que el Madrid no entró en nuestro campo fueron fantásticos. Estoy muy contento con los aficionados y con el club por cómo hemos jugado estos cuatro partidos ante el Madrid, por cómo han remontado en el último partido. Fue genial verlo. No tocaron la pelota en nuestro campo durante 24 minutos y eso fue por nuestra estructura. Ese dato me pareció fantástico y es algo de lo que podemos estar orgullosos. Estoy feliz porque sé que es importante para la afición".

La cuestión de la portería

Flick ensayó en la última sesión con Ter Stegen en el supuesto once titular, pero en la rueda de prensa no quiso aclarar quién empezará en el once. Uno de los motivos podría ser que la decisión dependa de lo que ocurra esta noche: si el Barça se proclama campeón sería más sencillo darle la titularidad a Ter Stegen, pero si depende del resultado en Cornellà, Tek tendría más opciones. "He decidido que hoy no voy a hablar de la alineación", se limitó a decir.

Con la misma brevedad se refirió, asimismo, a la situación de Lewandoiwski. "Está bien, preparado para jugar, no hay nada más que decir".

Enfrente llega un Espanyol del que Flick destacó su progresión. "El Espanyol ha mejorado mucho en la segunda vuelta, con nuevos jugadores y un estilo claro. Tenemos que estar concentrados y demostrar que queremos ganar".

La posible celebración

Flick se mostró respetuoso con la posibilidad de celebrar el título en el campo del Espanyol, el eterno rival de la ciudad. "Primero tenemos que conseguir los tres puntos y en eso estamos enfocados", advirtió. Para después añadir: "Si somos campeones ante el Espanyol, haremos lo que corresponda, pero con respeto. Conozco lo que pasó hace dos años, en el último alirón, reconoció, refiriéndose a los incidentes ocurridos: una invasión de campo que obligó a los azulgranas a huir hacia los vestuarios.

El técnico también aclaró que los gestos de dolor de Cubarsí durante el entrenamiento solo fueron un susto. La rodilla del central está bien y estará disponible para jugar. El alemán lo tiene claro: quiere ganar LaLiga cuanto antes.