Flick: "He cumplido un sueño"

Hansi Flick siempre recordará que ganó y goleó en el regreso del FC Barcelona al Spotify Camp Nou: 4-0 contra el Athletic Club de Bilbao para recuperar sensaciones después del tercer parón de selecciones de la temporada. "Hay días en los que todo sale bien y hoy ha sido uno de esos", explicaba en los micrófonos de DAZN el técnico blaugrana antes de comparecer en el Auditori 1899.

"Para todo el mundo ha sido un partido especial, también para los aficionados. Ha sido una sensación increíble. El partido no ha sido fácil, especialmente, la primera parte; pero todo ha salido bien: hemos mantenido la portería a cero, hemos marcado cuatro goles y nos llevamos los tres puntos", arrancó Flick su explicación en la rueda de prensa.

Conforme iba hablando, más se iba emocionando sobre el hito que ha significado para él personalmente poder entrenar en el Spotify Camp Nou. "Tuve una sensación increíble cuando subí por las escaleras hasta llegar al césped. A mí me echaron de un equipo de tercera división y dije que quería entrenar en el Barça. He cumplido un sueño. Cuando trabajas fuerte, todo es posible. Tenemos que jugar como un equipo: todos para todos. Tenemos unos seguidores fantásticos y hemos vuelto a casa, la sensación es increíble", explicó.

Y esto tan solo es el principio, como el propio Hansi dijo ante los medios de comunicación: "Hoy hemos dado el primer paso, hemos notado esa atmósfera que nos aportarán los seguidores. Tenemos que esperar. Tenemos muchas ganas de ver el siguiente paso".

Por último, al respecto de cómo llega el equipo a este tramo de la temporada, el germano puso de manifiesto, nuevamente, su fe ciega en la plantilla: "Soy muy positivo porque tengo confianza y creo en ellos. Tenemos mucha calidad y no nos quejamos con los lesionados. Nos centramos con lo que tenemos y seguimos trabajando", concluyó.