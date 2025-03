Flick: "No hay partido fácil"

Llega la hora de la verdad. Altísima expectación en la rueda de prensa del Estádio da Luz. No solo de periodistas catalanes, muchos portugueses se acreditaron para escuchar las valoraciones de Hansi Flick y, anteriormente, las de Pau Cubarsí. Es semana grande en Lisboa y el equipo lo sabe, aunque no piensa más allá del encuentro de este miércoles. Reniegan de la etiqueta de favoritos, toca demostrarlo en el terreno de juego.

"A estas alturas no hay partido fácil. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con esta eliminatoria. El Benfica es un gran equipo, jugamos en un gran estadio. Su gente aprieta mucho. Hay que tener en cuenta que hay una vuelta. Debemos jugar con confianza, tenemos que mejorar lo que hicimos aquí. No solo defensivamente", comenzaba Hansi su explicación en la rueda de prensa.

Este encuentro frente al combinado luso llega apenas un mes después de que ambos equipos se enfrentasen en la Fase liga de la Champions. Con remontada sobre la bocina por 4-5, que dejó una de las imágenes más icónicas de la temporada. "Creo que jugaremos con nuestra idea. Veremos lo que pasa, ojalá estemos mejor en los contraataques y frenemos su dinámica de la primera parte. Será un partido duro e intentaremos mejorar nuestra versión", explicaba el técnico alemán.

El entrenador blaugrana aún tiene muy vivo el recuerdo de dicho partido contra el Benfica. Sufrió de valiente. Y no solo por el chaparrón de lluvia que caía en Lisboa. La clasificación directa para los octavos de final llegó en el último instante. Hansi sabe que el Benfica es un equipo rocoso y mantuvo un perfil bajo en la rueda de prensa. Con los pies en el suelo. "Para mí lo mejor es la confianza cómo juegan con balón, el dinamismo, de un lado a otro. Es difícil defender esto. Hoy entrenamos por última vez y creo que vamos a poder hacerlo bien", explicaba sobre los lusos.

Fuera favoritismos

A pesar de que el Barça parte con una ligera ventaja al respecto del Benfica, Flick no entró al trapo a la hora de colocarse etiquetas de favoritos. No solo para la eliminatoria, tampoco para el torneo, cuya final se disputará en Múnich el 31 de mayo.

"Siempre partido a partido y el próximo es el Benfica. Creo que no es positivo decir si somos favoritos o no. Nos centramos en lo que viene, es la manera correcta. Siempre se empieza con el 0-0. En Champions y en Liga hay que dar siempre lo mejor", confesaba Hansi, que afronta su primera eliminatoria europea como técnico del Barça.

Las dudas del once

La de este miércoles es una noche grande, de las más importantes de lo que llevamos de temporada. Por ello, siguiendo la línea habitual hasta la fecha, Flick no ha dado ninguna pista al respecto de la alineación que presentará en el estadio portugués. "Dudo en los once. No hago mucho esto de hablar un día sobre el equipo. A veces, sí, pero no siempre", confesaba a un periodista portugués mientras sonreía a los catalanes, sentados en el otro lado de la sala de prensa.

No obstante, en el once tan solo hay dos dudas, ambas en el centro del campo: Frenkie de Jong o Marc Casadó en la base de la jugada y Dani Olmo o Gavi en la tercera altura.

Al respecto del de Los Palacios, confirmó que el lunes no entrenó porque "seguía encontrándose mal", debido al proceso febril que está atravesando. "Entrenaremos hoy y ya veremos", aseguró el germano antes de saltar al césped de Da Luz en la última sesión de entrenamiento.

Porten l'escut al pit

En el último partido, Gerard Martín y Marc Casadó se estrenaron como goleadores y lo celebraron besándose el escudo del Barça. Un gesto que ya habían hecho anteriormente jugadores como Cubarsí, Gavi, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha... Una clara demostración del sentimiento de pertinencia que se vive en este vestuario tan joven.

"Es fantástico. Mi entrenador asistente me enseñó una foto de 'Cuba', 'Casa' y 'Geri'... Es genial. Creo que están muy agradecidos por la educación que obtuvieron en La Masia y que pueden demostrar en este fantástico equipo", respondió orgulloso Hansi sobre la unión y el profundo barcelonismo que vive y transmite esta plantilla.