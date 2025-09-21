Flick: "Hay que esperar a mañana para saber la lesión de Fermín"

Como no podía ser de otra manera, Hansi Flick estaba exultante tras el pitido final del árbitro, que confirmó tres puntos más para un Barça muy sólido ante el Getafe. No obstante, la alegría no fue plena debido a la lesión de Fermín en la parte final del partido.

“Hay que esperar a mañana. Haremos pruebas, pero tenemos que esperar”, afirmó el alemán al ser preguntado por cómo se encontraba el futbolista. Si algo quiso resaltar el técnico blaugrana, fue el gran nivel que mostraron todos los jugadores que disputaron el encuentro, incluyendo los que salieron desde el banquillo: “Es muy importante. Tenemos muchos partidos. Jugamos cada tres o cuatro días. Es bueno tener a todos en dinámica jugando a este nivel. Después del parón hemos alcanzado nuestro nivel. Es lo que quería ver. Espero que Johan Cruyff esté contento de lo que hacemos en su estadio”.

Flick afronta ahora semanas cargadas de partidos hasta el parón de selecciones de octubre, por lo que las rotaciones apuntan a ser parte fundamental del planteamiento del entrenador del Barça

El juego del rival

Durante todo el partido se pudo ver a Hansi Flick molesto con varias situaciones que se produjeron sobre el césped, especialmente a raíz de las continuas faltas que hizo el Getafe, provocando muchos enfrentamientos entre jugadores y banquillos.

A pesar de todo, el entrenador del Barça no quiso entrar a valorar lo sucedido: “Solo me quiero centrar en mi equipo. Con esas situaciones en el campo, solo quiero proteger a mi equipo, no me importa el rival”. "Hoy decidimos cambiar a Raphinha en el descanso porque tenía amarilla y no le queríamos perder para el siguiente partido", añadió.

El delantero del Barcelona Ferran Torres (d) celebra tras anotar el segundo gol del equipo durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan FC Barcelona y Getafe CF este domingo en el Estadi Johan Cruyff. / Alejandro Garcia / EFE

Entre los nombres propios del partido estuvieron los de Ferran Torres y Dani Olmo. El canterano dejó un destello que asombró a todo el estadio, con un taconazo para asistir, precisamente a Ferran Torres en el gol que abría la lata del partido. “Ha hecho un buen partido. Tenemos entre 25 y 27 jugadores en la plantilla. Necesitamos a todo el mundo. Es muy importante que todos den lo mejor de sí mismos. Ferran es el máximo goleador del equipo esta temporada. Todos son importantes. Ayuda mucho tener delanteros de este nivel”, señaló al respecto Hansi Flick.

Terminado el partido ante el Getafe, el Barça pone su mirada en el próximo encuentro, que será el jueves ante el Real Oviedo. Antes, eso sí, Flick viajará el lunes a París para la gala del Balón de Oro, con él nominado al galardón de mejor entrenador. “Es un gran evento. Iremos ahí y veremos que pasa. Nada de lo que dije ayer era una indirecta al Madrid. El club estará allí, yo iré porque muchos jugadores pueden ganar. Yo también estoy nominado, es una cuestión de respeto”, explicó el técnico.