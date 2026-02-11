Flick: "Hay cosas con Araujo que no se habrán hecho bien"

Hansi Flick compareció en la previa de la ida de las semifinales de la Copa ante el Atlético de Madrid, que se disputa este jueves, con ánimo distendido a pesar de bajas de última hora como Rashford. Fue un Hansi sin el freno de mano puesto que incluso se atrevió con algún guiño al Madrid redordando su eliminación con el Albacete.

El técnico alemán se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal, una de las grandes sensaciones del curso. “Estoy muy contento con Lamine porque gestiona bien las situaciones, su contexto. En el terreno de juego siempre es capaz de decidir los partidos, de golpear la pelota en la dirección adecuada... Es un gran jugador y tiene todas las cosas que nos gustan a los amantes del fútbol: sus driblings, uno contra uno, cómo lo gestiona todo. Me gusta mucho lo que veo, en los entrenamientos intentamos que mejore un poco más cada día. Tiene esa hambre de seguir mejorando, puede hacer en los próximos años”.

En defensa de Jules

También tuvo palabras de respaldo para Koundé, al que defendió en una temporada con más dificultades para lograr su mejor versión. “Koundé siempre es un luchador. Somos humanos y quizá no siempre tenemos el mejor día. Siempre lucha e intenta recuperarse para llegar a su mejor nivel. Me gusta su mentalidad, es top y mañana lo demostrará al 100%. Será un partido duro para todos. Me gusta el estilo del Atlético de Madrid, con una filosofía muy clara, los jugadores saben jugar con el balón. Tienen jugadores delante que pueden modificar la dinámica de cómo están jugando”.

La gestión de Araujo

Uno de los momentos más reflexivos de la rueda de prensa llegó al hablar sobre la situación de Araujo. Flick puso el foco en el apoyo humano más allá del rendimiento deportivo.

“La situación de Araujo la conocemos. Cuando se ha abierto, todo el mundo en el club le ha dado apoyo. También le damos nuestro sentimiento para estar siempre a su lado. Es una persona muy fuerte y abrirse así requiere mucha fuerza. En el fútbol se dice que es importante la mentalidad, la fuerza... Pero quizá algún día podremos hablar de esos detalles. Ha estado un año y medio así, lo miras y lo vas siguiendo.... quizá somos responsables de los jugadores, tenemos que cuidarlos. También puede pasar lo mismo con los entrenadores rivales. Cuando recuerdo esto, seguramente habrá cosas que no se habrán hecho bien. Como entrenador, tienes que asumir más responsabilidad, no solo sobre tus jugadores y no solo en lo que es bueno para cada uno”.

Sobre la rivalidad con Atlético y Real Madrid, el técnico fue tajante: “Solo estoy enfocado en este partido, no me fijo en el Real Madrid. Para vosotros está bien escribir de estas estadísticas, pero a mí no me preocupa. El Atlético también se merece el respeto, es un club fantástico. Poder medir nuestro nivel contra un rival de estas características es bueno. Vamos paso a paso, siempre hacia adelante”.

La eliminatoria

Flick recordó que la eliminatoria se decidirá en 180 minutos y que el objetivo es claro: “Estos dos partidos deciden quién llegará a la final, es nuestro objetivo. La temporada pasada fue duro y la ida la jugamos en casa, con un gran resultado. Estamos preparados y queremos llegar a la final”.

También se refirió al estado del césped del Metropolitano: “Ellos y nosotros tendremos que jugar. Si realmente es así, no será bueno porque el césped tiene que cuidarse. En España siempre está en perfectas condiciones y espero que mañana esté mejor que en la última ocasión”.

Por último, lanzó un mensaje de confianza en los suyos y de reconocimiento al trabajo de Simeone: “Creo en mi equipo y en las situaciones difíciles nos crecemos. Jugaremos contra un equipo fantástico, me sorprendieron lo bien que están jugando. El Cholo está haciendo un gran trabajo en el Atlético”.