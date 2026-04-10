Flick, harto del 'caso Lewandowski'

Hansi Flick, técnico del Barça, dijo basta a las especulaciones sobre el futuro de Robert Lewandowski. El polaco acaba contrato a final de temporada y en las últimas horas se le ha relacionado con el Milan, pero Flick no quiere entrar en valoraciones sobre lo que puede suceder con su '9'.

Con un tono un tanto crispado, Flick recordó que “he contestado con Lewandowski en todas las ruedas de prensa" y matizó una vez más que "tenemos gran objetivo y los jugadores deben dar el máximo de ellos mismos, por los seguidores, por el equipo, el club,.... no es el momento de hablar de la renovación de un jugador, de quién se irá o se quedará, este es el trabajo de Deco”.

Lewandowski está en la encrucijada. Si hace unos meses se le relacionó con la Major Soccer League (MSL) y, en concreto, con el equipo de Chicago, en las últimas horas se ha hablado del fútbol italiano. El Milan necesita a un delantero centro y no le importa apostar por jugadores veteranos como se vio con Luka Modric, quien a sus 40 años continúa a buen nivel en el conjunto rossonero.

En cualquier caso, Joan Laporta afirmó en campaña electoral que le gustaría la continuidad de Lewandowski, pero Deco será el hombre quien en consenso con Hansi Flick deberán decidir cual es la mejor opción en relación al killer polaco.