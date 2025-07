Flick toma decisiones: prescindirá de 10 futbolistas para la gira asiática

El Barça realizó este jueves por la mañana un entrenamiento de puertas abiertas (durante quince minutos) en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Antes del mismo, Hansi Flick se acercó a saludar a la prensa de forma muy cordial para darles la bienvenida a una nueva temporada. Fue un detalle que dice muchísimo del talante del alemán.

Y eso no significa que no sea determinado a la hora de tomar decisiones. Una de las primeras que deberá tomar es hacer la lista definitiva de los futbolistas que viajarán a la gira asiática que lleva al equipo la próxima semana a Japón y Corea del Sur para disputar tres partidos amistosos ante Vissel Kobe, Seul FC y FC Daegu.

En este momento, Flick cuenta con un total de 35 jugadores, entre primera plantilla y filial. Algunos participaron la pasada campaña de forma habitual con el Juvenil A. De ahí que, antes de subirse al avión, deba realizar una primera selección y varios de quienes hoy están entrenándose a su lado se quedarán en Barcelona para seguir trabajando en la Ciutat Esportiva mientras el equipo se desplaza hacia tierras niponas.

Nueve se quedarán en tierra

La voluntad de Flick es la de, como mucho, llevarse a 26 jugadores porque considera que 35 son demasiados para poder gestionar los minutos y su presencia en los amistosos de pretemporada. Existen algunos casos que dependerá de cómo evolucionen a nivel físico. Ter Stegen, por ejemplo, sigue entrenándose al margen del grupo.

Oriol Romeu, por su parte, debe concretar su futuro y lo más probable es que no se suba al avión. Flick no cuenta con él y, aunque tiene un año más de contrato, la idea es que pueda encontrar un destino lo antes posible. Pau Víctor o Iñaki Peña, si no tienen nada concreto que les pueda obligar a quedarse, apuntan a ser dos más en la gira.

Hansi Flick mantiene la tradición y se acerca a saludar a los periodistas en la 1a sesión abierta a los medios / DANI BARBEITO

En lo que a los canteranos se refiere, el técnico alemán les dijo personalmente que viajar con el resto de la expedición dependía de ellos y debían ganárselo durante la semana previa de entrenamientos. Flick está muy contento del talento, la personalidad y la predisposición de todos ellos, aunque entiende que no todos tendrán sitio en el avión. Casos como el de Jan Virgili o Jofre Torrents parecen tener asegurada su presencia, aunque habrá que ver cuál es la última decisión del entrenador.

La cuestión es que, de los 35 futbolistas con los que ahora cuenta, deberá dejar en Barcelona a nueve de ellos. La competencia por subirse al avión de la gira asiática es total.