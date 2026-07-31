Flick: "Hamza ha hecho lo que le pido a un '9'"

Hansi Flick valoró las sensaciones del Barça tras el empate ante el Birmingham City y la posterior derrota en la tanda de penaltis. El técnico alemán reconoció que el equipo tuvo dificultades durante algunos tramos del encuentro, especialmente en la primera parte. “Hemos echado de menos tener más el balón y hemos cometido algunos errores, pero estoy contento. Las sensaciones son buenas y todo el cuerpo técnico está satisfecho con la actuación de los jóvenes”, explicó en rueda de prensa.

Hamza, goleador / Dani Barbeito

Flick destacó especialmente la respuesta de los futbolistas del filial y del Juvenil ante un rival con mayor ritmo competitivo. “Lo más importante es que han mostrado su calidad y eso lo aprecio mucho. Es un placer trabajar con ellos y ver cómo responden en este tipo de partidos, con esta intensidad”.

El potencial de Hamza Abdelkarim

Uno de los nombres propios del encuentro fue Hamza Abdelkarim, autor de un doblete. “Hamza es muy humilde y tiene un buen carácter. Siempre intenta dar lo mejor de sí mismo y tiene un gran potencial. Como delantero tienes que aparecer en esas situaciones dentro del área y hoy él estuvo ahí. Es lo que le pido a un nueve”, señaló.

Preguntado por la posible llegada de otro delantero, Flick evitó hablar de jugadores que no forman parte de la plantilla. “Solo nos centramos en lo que tenemos, en los jugadores con los que cuento ahora mismo y nada más. No estoy soñando”. El entrenador insistió en que el crecimiento del equipo dependerá del trabajo diario. “Tenemos un gran objetivo para la temporada, pero todo depende de cómo trabajamos cada día. Lo más importante es el esfuerzo de los jugadores, la mentalidad y la dinámica del grupo. Por encima de todo está el equipo”.

Adeyemi contra el Birmingham City / Dani Barbeito

Flick también habló de Karim Adeyemi, que disputó sus primeros minutos como futbolista blaugrana. “Tiene mucho potencial por mostrar. Hay cosas que todavía debe mejorar, pero lleva poco tiempo entrenando con nosotros y tiene mucha calidad. Es bueno verle sobre el césped y estoy seguro de que nos puede aportar mucho”. Por último, se refirió a la salida de Marcus Rashford y a la llegada de Anthony Gordon. “Aprecio mucho haber trabajado con Marcus. Su situación no era fácil y, a veces, las cesiones no terminan en un fichaje. Le echaremos de menos, pero tenemos que aceptarlo. Ha llegado Gordon, que tiene muchas ganas de jugar en el Barça y está ‘on fire’”. De Ferran Torres dijo que "hablé con él durante el Mundial, pero ahora está de vacaciones, es importante para nosotros".