Flick desvela la charla que tuvo con Raphinha y confirma alternativas

El técnico del Barça, Hansi Flick, oompareció en rueda de prensa este viernes para analizar el duelo que enfrentará a los blaugrana ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Será el primero de una serie de tres partidos porque, tras el de Liga, habrá dos de cuartos de final de la Champions, con la ida el próximo miércoles en el Spotify Camp Nou.

El alemán se deshizo en elogios hacia la plantilla y el cuerpo técnico colchoneros: “Es un partido ante uno de los mejores equipos de la Liga y seguramente de Europa. Es así, tienen mucha calidad en una plantilla con jugadores que todos pueden decidir un partido, siempre son partidos duros”, señaló el técnico, que insistió en varias ocasiones en el nivel del rival: “Tiene un equipo fantástico, con uno de los mejores entrenadores del mundo, me gusta mucho cómo juegan”.

Flick destacó por encima del resto un nombre propio, el de Antoine Griezmann, que está volviendo a jugar a un nivel extraordinario: “La manera en la que juega Griezmann parece que sea fácil. Es como si bailara. Me encanta cómo está jugando”, afirmó, subrayando además que el Atlético cuenta con “grandes jugadores en cada posición” y que el ambiente en su estadio es “fantástico”.

La lesión de Raphinha

Uno de los asuntos principales de la comparecencia fue la lesión de Raphinha, una baja sensible para el equipo. “Tenemos que vivir con ello, es parte del fútbol, del juego, de la vida, no es el mejor momento para esta lesión ni para nosotros ni para él, no estamos felices, es normal que así sea”, explicó el entrenador.

Flick y Raphinha, durante un partido del Barça / Dani Barbeito

Flick detalló además el estado anímico del jugador y la decisión tomada junto al club de permanecer unos días en Brasil: “No es la primera lesión esta temporada y he hablado con él por 'Face Time' y estaba muy bajo de ánimos, muy desanimado, y hablamos con Deco y le dijimos que se quedara unos días allí para limpiar la cabeza”. Y añadió: “Le hemos dado unos días con su familia en Brasil y estará el lunes con nosotros”.

El sustituto de Raphinha

Sobre quién ocupará su lugar en el frente de ataque, el técnico dejó claro que maneja varias alternativas. Entre ellas, mencionó a Marcus Rashford, aunque no fue el unico: “Estoy muy contento con Marcus porque está jugando bien, en las últimas semanas ha tenido algunos problemas, lesiones, tenemos que tener cuidado”. De hecho, abrió la puerta a otras opciones en la plantilla cuyos nombres puso él mismo encima de la mesa: “Fermín puede jugar allí, Gavi también puede jugar allí. Ha vuelto a un gran nivel y lo muestra en cada entrenamiento. Tenemos varias opciones”.

Gavi y Flick se abrazan en la banda antes de su entrada al césped / Valentí Enrich

El técnico también se refirió a los problemas que tuvo el equipo con el terreno de juego en el último precedente disputado allí, la ida de semifinales de Copa que terminó con derrota azulgrana por 4-0. Flick reconoció haberlo hablado con la plantilla: “Sí, los jugadores están preocupados por eso. Hemos hablado, tienen que estar preparados para eso. Los dos equipos jugamos en el mismo césped y tenemos que adaptarnos”.

Flick se rinde al Barça femenino

El alemán, que disfrutó de la última goleada del Barça femenino al Real Madrid en el Camp Nou, se deshizo en elogios hacia el equipo de Pere Romeu: “Lo disfruté mucho, me gustó mucho lo que vi, es otro nivel. El Barça jugó técnicamente, tácticamente y físicamente muy bien, dominó el partido y la conexión con la afición fue magnífica”, aseguró el técnico.

Alexia marcó el primer gol ante el Madrid en el nuevo Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

El técnico subrayó además la importancia de la filosofía formativa del club y su relación con la competitividad, no solo en lo que se refiere al femenino, sino a todos los equipos que forman parte de la entidad blaugrana: “La Masia, esta filosofía, es fantástica porque esto es muy importante cuando creces y compites, todo el mundo en mi equipo ama la competición y esto es perfecto para disfrutar el fútbol”.