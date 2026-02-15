Flick: "Hablé con el árbitro después del partido contra el Atlético, no perdimos por su culpa"

Cambio de planificación del FC Barcelona. Los culers visitarán Montilivi para enfrentarse al Girona el lunes (21:00 horas), con la obligación de sumar los tres puntos para recuperar el liderato. Cuatro días después de la dolorosísima derrota contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de Copa por 4-0, el equipo debe reponerse y no bajar el ritmo en LaLiga.

"El Girona es un equipo bien organizado, valiente y que saca bien el balón. Es importante que seamos más intensos y que tengamos más dinámica que en los otros encuentros", aseguró Hansi Flick en rueda de prensa sobre el encuentro frente a los de Míchel.

Ahora bien, la comparecencia del alemán estuvo, prácticamente en su totalidad, enfocada a las decisiones arbitrales del duelo copero ante los rojiblancos. "Tenemos que jugar mejor, me preocupa poco el resto. Hay cosas que no son del todo agradables. Después del partido contra el Atlético, fui al vestuario del árbitro, quise saber por qué señaló fuera de juego. La comunicación es buena, pero se queda ahí. Ha sido un buen paso adelante. No fue culpa suya que hubiéramos perdido ese partido. Hay que centrarse en lo que podemos cambiar", explicó Hansi sobre el postpartido en el Metropolitano.

Y no se quedó ahí, amplió su explicación confirmando que fue él mismo quien se acercó al vestuario de los colegiados. "Estuvimos hablando en un contexto tranquilo y calmado. En el terreno de juego hay muchas emociones. Fue una conversación muy buena. Tras la rueda de prensa del otro día, tenía la sensación de que tenía que hablar con ellos. Les agradezco que me abriesen la puerta", añadió el germano.

La queja formal

Todo esto llega en un contexto en el que el FC Barcelona envió una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dirigida a su Presidente, al Presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al Director de la Asesoría Jurídica, en la que el club expresó su profunda preocupación por la reiteración criterio homogéneo.

"Todos somos seres humanos y cometemos errores. Debemos aprender de ellos y esto es lo que quiero de mí, de mis futbolistas, de mi cuerpo técnico... y también de los árbitros. Es humano cometer errores, pero creo que es muy importante utilizarlos para mejorar. Y esto es lo que todas las personas involucradas en el fútbol quieren ver. Todos los clubes desean que sea así", apuntó Flick ante los medios de comunicación.

Con optimismo

Uno de los mantras habituales en los discursos de Hansi Flick es el de siempre mirar hacia adelante y no quedarse anclado en el pasado, tanto para lo bueno como para lo malo. "En la sesión de hoy hemos estado muy bien: he visto confianza, hemos marcado goles... Perdimos el partido del jueves y fue una lección, pero la vida sigue. Hay que aceptar la derrota y tenemos que centrarnos y tener confianza. Tenemos mucha calidad y podemos ganar a cualquier equipo. Pero si no estamos centrados pasa lo que pasó en los primeros 45 minutos contra el Atlético de Madrid. Lo que es importante es empezar a un buen nivel. Ahora vienen los partidos importantes: la Champions, la vuelta de las semifinales de la Copa... Será muy importante empezar bien desde el primer segundo. Y luchar hasta el último", sentenció.

La exigencia, más allá del sistema

Preguntado por si le cuesta más preparar los partidos contra equipos que se encierran o que le van a buscar, Flick fue claro en su respuesta. "El Chelsea y el Atlético son equipos de mucha calidad. No jugamos bien contra ellos, ante el Chelsea jugamos muchos minutos con 10 futbolistas. Pero esto forma parte del pasado y yo prefiero centrarme en el futuro. No me importa si juegan con defensa de cinco o tienen delanteros rápidos. Tenemos mucha calidad y da igual contra quién jugamos y su sistema. Depende de nosotros y de nuestro nivel", matizó en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.