Flick hablará con Gündogan para conocer sus intenciones

Ilkay Gündogan disfruta estos días de sus vacaciones tras caer Alemania eliminada de la Eurocopa la semana pasada. El internacional teutón desconecta antes de regresar a la disciplina azulgrana a finales de julio, momento en que el equipo se desplazará a Estados Unidos para la tradicional gira. Será entonces, o incluso antes vía telefónica, cuando Hansi Flick hablará con Ilkay para conocer sus intenciones. Como ya explicó SPORT semanas atrás, el Barça aprecia la gran temporada que ha hecho el ex del Manchester City pero le abriría la puerta si 'Gündo' deseara marcharse.

No es ningún secreto que el club azulgrana va necesitado de 'fair play' para llevar a cabo las incorporaciones que pretende. La entidad trabaja para poder alcanzar la regla del uno a uno pero, aunque lo logre, después sería imprescindible dar salidas para afronta operaciones de entrada. Y es ahí donde aparece el caso de Gündogan.

En su primer año como culé, Ilkay ha brillado cerca del área. Ha repartido 14 asistencias, su récord personal, y ha dejado claro que su último pase puede ser diferencial. Sin embargo, la incómoda situación del Barça tanto a nivel económico -más bien de 'fair play'- como a nivel de equilibrio de plantilla lleva a la entidad a pensar que una hipotética salida de 'Gündo' restaría calidad pero solucionaría de un plumazo varios 'problemas'. Especialmente si el club regresa a la regla del uno por uno.

Ansia de 'chispa' en la medular

Tanto Hansi Flick como el área deportiva creen que a la medular azulgrana le falta intensidad. Intensidad en la presión post-pérdida, capacidad de correr hacia atrás y, en general, más revoluciones en el juego. Dichas características son, seguramente, las que menos posee el ex del City. En la medular culé hay mucho talento pero ahora mismo, al margen de Gavi -hoy lesionado-, no hay un mediocentro con especial intensidad, sobre todo a nivel defensivo. Sí está Marc Casadó, pero acaba de subir del Barça Atlètic y de entrada no se le cuenta como una pieza titular.

Por otro lado, y pese a las recientes lesiones, el club cree que Pedri encaja a la perfección en la posición de '10' y así lo ha demostrado en la Eurocopa hasta la entrada de Toni Kroos. Salvando las distancias el Barça cree que pueden ser 'cromos' más o menos repetidos, con la diferencia de que el tinerfeño tiene 21 años y el alemán, 33.

Otro factor que condiciona es el económico. Ilkay tiene una de las fichas más altas de la plantilla y ahorrársela significa poder plantearse incluso más de una incorporación. En este sentido, al margen de Nico Williams incluso el Barça podría pensar en Olmo si saliera el teutón. No solo por espacio salarial sino también por planificación de plantilla.

Ilkay tiene la palabra

Ante tal escenario, Flick hablará con Gündogan para transmitirle la realidad. Aunque nadie discute su caché ni el rendimiento dado esta temporada, lo cierto es que Ilkay no será el próximo curso un jugador estructural. El técnico querrá conocer de primera mano los planes del jugador y, en caso de que quiera seguir, se aceptará su decisión, como no podía ser de otra forma.

Según pudo saber SPORT, a día de hoy el centrocampista solo tiene en su cabeza la idea de continuar. Aunque en varios momentos del curso pasado se sintió decepcionado con algunas situaciones y se abrió a la posibilidad de cambiar de aires, Ilkay desearía cumplir su contrato con el club catalán.