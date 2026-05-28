Flick ya ha hablado con Álvaro Cortés, Xavi Espart y Tommy Marqués

Con el final de temporada en el FC Barcelona, momento de hacer balance. Hansi Flick, como buen alemán, es muy metódico y respeta mucho los tempos y los procesos a la hora de afrontar decisiones y mover ficha. Hasta que no se disputa el último partido oficial no adelante reuniones ni comunicaciones con jugadores para pensar en la siguiente campaña. Si hay que tratar temas de contrato/futuro, para eso están Deco y su equipo y hay unos agentes.

Hansi flick, en rueda de prensa / Gorka Urresola

Lógicamente, el caso de Lewandowski era especial. El polaco quería tomar una decisión y tener clara la idea de lo que iba a hacer la próxima campaña por un asunto familiar. Y mantuvo una breve charla con Hansi para poner las cosas encima de la mesa. De todas formas, la idea de marcharse era prácticamente segura porque desde el club ni siquiera se le había trasladado una oferta formal con cifras y el margen que se había dado se había agotado.

Encuentros individuales

Ya el curso pasado Hansi Flick se esperó a que terminaran todos los encuentros oficiales para mantener breves encuentros individuales cara a cara con toda la plantilla. Algunos más breves que otros. Para repasar un poco cómo ha ido el curso y también para sentar las bases del próximo y explicar un poco lo que espera de cada perfil.

Tommy Marqués se ha ganado la confianza de Flick / Valentí Enrich

Hansi se esperó a jugar en Valencia para mantener esas breves conversaciones. Nada más terminar el encuentro. Algo informal, no reuniones en el despacho 'oficiales' y largas. Dentro de todos esos encuentros que mantuvo el de Heidelberg, también habló con tres futbolistas que han estado en dinámica de primera plantilla casi toda la temporada: Tommy Marqués, Xavi Espart y Álvaro Cortés.

Pretemporada a tope

El mensaje de Hansi con ellos fue claro: "Os quiero en la pretemporada a tope, cuento con vosotros". El técnico alemán ha terminado muy contento con su aportación y rendimiento. Entrenar y estar en dinámica de primer equipo les ha venido muy bien para crecer y para asimilar el ritmo y la intensidad que requiere la élite. Y quiere seguir viéndolos evolucionar este verano.

Xavi Espart fue titular contra el Sevilla en el Camp Nou / Valentí Enrich

Eso no significa que vayan a tener ficha de primera plantilla. Lógicamente, es pronto para saberlo puesto que aún deben producirse bastantes movimientos en diferentes demarcaciones y eso será clave para ir recolocando todo. Álvaro debutó en Mendizorroza ante el Alavés, cuajando 90 minutos de mucho nivel. Espart se estrenó ante el Newcastle en Saint James' Park en ida de octavos de Champions. Y Tommy vivió el sueño de vestir la camiseta oficial del Barça ante el Mallorca.

Alvaro Cortés está dejando muy buenas sensaciones en su debut / Valentí Enrich

Todos tienen opciones de seguir el próximo curso con el primer plantel, pero hay asteriscos y condicionantes de por medio. Empezarán la pretemporada y luego su evolución, el tiempo y lo que ocurra en los despachos marcará la decisión final. Pretendientes, lógicamente, no les faltan.