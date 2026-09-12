Flick: "Había que mantener a Hamza en el club"

Hamza Abdelkarim fue el único jugador con ficha del filial que este viernes siguió ejercitándose con el primer equipo del Barça, una circunstancia que apunta a que, a falta de confirmación oficial, el delantero volverá a formar parte de la lista de convocados y viajará este sábado a Valencia para enfrentarse al Levante.

Hamza Adelkarim, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / Gorka Urresola

La presencia de Hamza en la convocatoria supondría un nuevo paso adelante para un futbolista que, sin embargo, apenas ha tenido participación en este inicio de temporada. Abdelkarim solo ha disputado cuatro minutos, una situación que se había interpretado también como una medida de precaución por parte del club. Hamza contaba hasta este viernes con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, una cantidad considerada demasiado baja para un jugador con la proyección que se le atribuye y que podía despertar el interés de otros clubes. El Barça parecía estar evitado exponerlo demasiado en los primeros partidos.

Ese escenario ha cambiado ahora y habrá que ver si tiene mayor participación. El futbolista renovó este viernes su contrato con el Barça y pasó a tener una cláusula de rescisión de 150 millones de euros, multiplicando por diez la anterior. Con esta protección, su situación puede cambiar también a nivel deportivo.

La plantilla de Flick, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes del Levante - Barça / GORKA URRESOLA

Flick fue preguntado por ello en la rueda de prensa previa al partido contra el Levante, se limitó a decir que "había que mantenerle en el club", sin precisar si esa fue la razón por la que no ha jugado prácticamente nada hasta la fecha. Eso sí, destacó precisamente su perfil y su proyección. “Es un jugador que jugó en la pretemporada, compite con otros jugadores en esta posición y es un perfil totalmente diferente, que no tenemos. Para mí es un gran proyecto para el futuro, para el club”, explicó el técnico alemán.

Habrá que ver, primero, si entra en la lista de convocados, que se dará a conocer este sábado a las 18 horas (el equipo volará hacia Valencia media hora más tarde) y, segundo, si Flick empieza a darle, en la medida de lo posible, más oportunidades. Es joven, eso sí, y deberá tener paciencia y seguir creciendo. Ningún lugar mejor que rodeado de los futbolistas del Barça.