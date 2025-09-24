Flick: Me gusta que las leyendas hablen bien de mi equipo"

El Barça suma tres partidos seguidos, después del parón de selecciones, con tres victorias y buen juego. Con once goles a favor y solo uno en contra. El calendario no para y este jueves vuelve la Liga con visita a Oviedo, uno de los equipos recién ascendidos. El equipo de Hansi Flick tendrá la obligación de sumar tres puntos más teniendo en cuenta que el Real Madrid no afloja. Seis triunfos en seis partidos de los de Xabi Alonso.

"¿Si será una Liga de 100 puntos? No lo sé. De momento, ellos lo están haciendo muy bien en los seis primeros partidos, pero la temporada pasada hubo muchos altibajos, quizá esta temporada sea más difícil, pero nosotros debemos centrarnos en nuestro juego y en nuestros partidos", ha explicado Flick sobre el gran inicio de temporada de los blancos, mostrando su satisfacción por el buen momento de los suyos tras el toque de atención que lanzó antes del parón y tras el empate en Vallecas. "El Oviedo es un buen equipo, me gusta su juego en defensa, aunque me importa lo nuestro, que juguemos con intensidad. Lo hemos hecho muy bien en los últimos partidos, estamos haciendo entrenamientos de calidad y debemos seguir así", ha comentado.

El juego del Barça gusta a Flick y también a los grandes futbolistas. El entrenador alemán lo pudo comprobar en la gala del 'Balón de Oro' que se celebró el pasado lunes en París. "No es lo que más me gusta, no me gustan estos actos, pero es mi trabajo, era importante para el club y formé parte de la expedición. Hablé con celebridades del mundo del fútbol. Estuve feliz de hablar con Mathaus, con quien jugué, con grandes jugadores del pasado. Les encanta como jugamos, como juega el equipo a fútbol. Me gusta que leyendas hablen bien de mi equipo, lo valoro y estoy orgulloso, como deben estarlo nuestros aficionados".

Su equipo tiene varias bajas para el partido ante el Oviedo. Gavi se suma a Ter Stegen como ausencia de larga duración. También está lesionado Fermín. Lamine está cerca de volver y también Balde, que ha entrenado los dos últimos días con el grupo. "Para este partido todavía no está, quizá el domingo. Cuando nos den luz verde, jugará. No vamos a arriesgar", ha explicado sobre el lateral. Lo mismo que con Bernal, ya con el alta, pero teniendo minutos a cuenta gotas. "Cuando creamos que puede tener minutos se los daremos. No era el momento de tenerlos en Newcastle y contra el Getafe queríamos pero no los tuvo".

En la posición de Bernal está jugando Frenkie de Jong, un futbolista fundamental para Flick, pero con críticas en un sector de la afición. "No tengo esa sensación, pero no estoy en las redes y es bueno. Creo que los seguidores del Barça pueden ver la importancia de Frenkie. Es genial tenerlo en el equipo, veo que disfruta con el equipo, con los compañeros, entrenando. Tiene mucha calidad y es muy importante. Hablo mucho con él, quiero saber su opinión, quiero saber lo que piensa", ha elogiado el entrenador alemán.

Elogios para De Jong y también para Cubarsí y la plantilla. "Cubarsí puede jugar por la izquierda porque es muy bueno, no cambia nada para él, puede jugar en los dos perfiles, ha mejorado en la construcción y el control de balón. ¿Muchos jugadores utilizados? Tenemos futbolistas de mucha calidad en todas las posiciones. Gestionamos los minutos, no es fácil jugando cada dos o tres días, pero lo podemos hacer", ha acabado el técnico azulgrana.

Vuelta a Montjuïc

El club confirmó el martes que el partido de Liga ante la Real Sociedad será en Montjuïc, como el de Champions ante el PSG. A Flick no le importa tanto cambio de escenario. "No he tenido tiempo de visitar el Camp Nou. Ya jugamos en Montjuïc y tuvimos un rendimiento fantástico, vivimos momentos muy grandes, no me importa donde juguemos. Me importa nuestro estilo, dominar, presionar al rival, tener compromiso. Me da igual sea donde sea".