FC Barcelona
Flick no se guardará nada para sentenciar la Liga
Raphinha y Bernal podrían entrar en la lista de convocados para el partido contra Osasuna
Hansi Flick no entiende de relajaciones. La Liga todavía no está sentenciada y quedan cinco jornadas por disputarse. El equipo se ha entrenado este viernes con todos los jugadores disponibles. Es decir, con la plantilla al completo excepto el lesionado Lamine Yamal.
De esta manera, Raphinha, Bernal y Christensen volvieron a participar con el grupo y los dos primeros tienen opciones de entrar en la lista de convocados para el partido frente a Osasuna. Ambos están recuperados de la lesión muscular y de tobillo, respectivamente, por lo que Flick podría darles la oportunidad de, como mínimo, estar entre los citados.
Más complicado será para Andreas Christensen, quien sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior en diciembre, y se debe ir con pies de plomo. El danés tendrá minutos a final de temporada para coger sensaciones, probablemente con el título en el bolsillo, y deberá decidir si renueva su contrato con la oferta de renovación por una temporada más.
Christensen ha vivido un calvario con las lesiones, pero ha demostrado un alto nivel cada vez que se ha encontrado al cien por cien. A sus 30 años, el futbolista ha demostrado polivalencia, puede jugar de central o pivote, y mucha profesionalidad.
En esta ocasión, la presencia de jugadores del Barça Atlètic ha quedado reducida a Xavi Espart y el guardameta Eder Aller. El filial se juega el ascenso este domingo en Torrent en la última jornada del Grupo 3 de la Segunda Federación y debe ganar para poner presión al Reus con el objetivo de estar en el 'play-off'.
Por este motivo, jugadores habituales en el primer equipo como Kochen, Tommy o incluso Cortés no han participado del último entrenamiento.
El Barça ha preparado intensamente el duelo frente a los navarros desde el miércoles cuando regresó a los entrenamientos después de dos merecidos días de descanso después de la trabajada victoria en Getafe.
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