Flick: "Mis dos grandes sueños son ganar la Champions y ser el entrenador con el Camp Nou terminado"

Hansi Flick dio un paso al frente en la rueda de prensa previa al duelo ante el Celta. Tras la eliminación en la Champions, agitó el estado de ánimo general con un mensaje alentador y de compromiso emocionante.

“Hay dos cosas que me gustaría lograr en este Barça”, empezó diciendo. “Una, ganar la Champions. Es un sueño. Tenemos que tomar decisiones adecuadas en el mercado, no hacer tonterías. Creo que el equipo es joven y tenemos una buena estructura. Y lo segundo es ser el entrenador cuando el estadio esté acabado. Después de quedar eliminados de la Champions, hay que centrarse en lo que queda. Si lo conseguimos, no estará mal”.

Flick dejó uno de los titulares de su comparecencia cuando le recordaron que, para cumplir esos dos objetivos, tendrá que renovar. “Mi plan es renovar. Será la última etapa de mi carrera. Tengo muy buenas sensaciones y quiero renovar mi contrato, pero no es el momento de hablar de ello”.

El técnico alemán explicó que enfoca cada temporada “como un viaje” y que siempre ha sentido que la aventura estaba siendo estimulante en el Barça.

El proceso de Flick

“Para mí, cada temporada es un viaje. Tenemos un equipo joven y esta eliminación ha sido especialmente dura. Tenemos que mejorar en los próximos partidos; debe servirnos de motivación para pulir detalles y seguir creciendo. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo. Ahora queremos ganar la Liga, algo que no está hecho pese al colchón de puntos. No será fácil, pero debemos jugar nuestro mejor fútbol, como hicimos contra el Atlético, y darlo todo por el club y la afición”.

El año pasado teníamos a Iñigo, que estuvo fantástico… necesitamos liderazgo y no hacer tonterías en el mercado

Flick disfruta del Barça, pero también de ver cómo su entorno se ha adaptado al club y la ciudad. “Las experiencias en la selección alemana o en el Bayern fueron buenas, pero aquí siento que, por todo lo que me rodea, es la mejor etapa de mi carrera. Mi familia está muy contenta, mi staff también, y todas las sensaciones son muy buenas. Es fantástico ver todo esto".

Lo que falta para ganar la Champions

Para lograr la ansiada Champions, Flick fue más claro que en otras ocasiones sobre lo que le falta al equipo. El alemán apuntó al liderazgo y los pequeños detalles.

“En este deporte todo se decide por pequeños detalles. En este tramo final de temporada es importante tener a todos los jugadores disponibles. De Jong o Raphinha no estaban; no es una excusa, pero es importante. El año pasado teníamos a Iñigo, que estuvo fantástico… necesitamos liderazgo. En los entrenamientos estoy muy contento porque se ve, pero en unos cuartos de Champions necesitas jugadores maduros que asuman ese rol”.

Antes de pensar en la próxima Champions, el objetivo más inmédiato es cerrar LaLiga. El siguiente capítulo es el Celta. "Hay que ir paso a paso. Lo importante es el siguiente partido y el otro. El Madrid luchará también. Estas cosas no me importan. La Liga no está hecha todavía y hay que ganarla cuanto antes".