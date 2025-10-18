Flick, un genio desatado

El Barça se salvó por la punta de la bota de Ronald Araujo de correr el riesgo de acudir al Bernabéu con la Liga en el alambre. Es cierto que solo se llevan 9 jornadas de Liga, pero el peligro de ponerse a 7 puntos al salir del feudo madridista era excesivo para pensar en una remontada.

El partido era más que comprometido para el FC Barcelona y el Girona aún lo complicó más. El conjunto de Míchel pilló a los azulgranas con la espalda desguarnecida en numerosas ocasiones y la falta de puntería le condenó. El Barça también tuvo sus oportunidades, especialmente con un Rashford incisivo y peligroso a balón parado, pero el duelo parecía condenado al empate o incluso se temía por el punto en alguna contra.

Hansi Flick fue entonces el gran protagonista. Sus movimientos de banquillo fueron entre forzados y parecieron estrambóticos. Tuvo que quitar del campo a Lamine Yamal y Pedri para no cargarles en exceso de minutos y tiró de recursos como el de Christensen o Araujo. No tenía mucho más en el banquillo con Ferran, Olmo, Raphinha o Lewandowski en la grada.

Explosión

Los cambios tácticos a priori no daban resultados. Araujo era el hombre responsable de cargar el área ante la falta de otro ariete en el campo. La prueba de Toni Fernández no salió bien y Rashford hacía más daño en la izquierda que situado en el medio. A Flick no le quedó otra que arriesgarse con Araujo de delantero centro. Un todo o nada. Si le salía bien era un genio, si le salía mal, habría sido un mal invento. Pues, salió cara y el alemán lo celebró con un éxtasis que nunca se había visto.

Araujo y De Jong celebran el gol de la victoria del FC Barcelona ante el Girona / Associated Press/LaPresse / LAP

Flick se quedó en el túnel de vestuarios después de la expulsión y cuando vio que la pelota entraba rozando el último minuto de descuento saltó enloquecido realizando dos cortes de mangas. “No iban dirigidos a nadie”, insistió tras el partido, pero todas las miradas se giraron hacia Jesús Gil Manzano quien le había expulsado por protestar el escaso tiempo añadido que había concedido.

Flick tiró de orgullo, pizarra y corazón. Todo mezclado para tumbar a un Girona que sigue mejorando, pero que la puntuación le queda demasiada corta. El Barça empezó bien, con Pedri haciendo de las suyas, aunque con el paso del tiempo se fue diluyendo y los gironins fallaron ocasiones difíciles de creer.

Solo la fe podía evitar un segundo pinchazo consecutivo en la Liga y Araujo tuvo esa intuición parea poner el pie a tiempo para desatar el júbilo en Montjuïc.

Todo quedó en el campo

Hansi Flick explotó con el gol, pero allí quedó concentrada toda la euforia. En la sala de prensa y ante los micrófonos de las televisiones estuvo sereno. El técnico estaba contento con el resultado, pero también era consciente de que su equipo no había cuajado un gran encuentro, pese al éxtasis final.

Flick, sobre todo, quiso dejar claro y reiteró mucho que su dedicatoria no iba dirigida hacia nadie. Que solo fue una reacción por los nervios del partido.