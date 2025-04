Flick: "Gavi no tiene ningún problema"

Sin tiempo para ‘saborear’ el triunfo contra el Atlético de Madrid y la clasificación para la final de la Copa del Rey, el FC Barcelona afronta una nueva jornada de Liga con el objetivo de mantener el liderato en solitario de la competición de la regularidad. El club blaugrana recibirá este sábado a un Betis enrachado en Montjuïc para llegar con las mejores sensaciones posibles a la ida de los cuartos de final de la Champions ante el Borussia Dortmund.

En la rueda de prensa previa al duelo correspondiente a la jornada 30 de la Primera División española, Hansi Flick explicó que podrá contar con Gavi. "No tiene problemas, he hablado con el doctor y está bien. Podrá jugar mañana", declaró el míster en su comparecencia ante los medios.

El futbolista de Los Palacios y Villafranca no fue titular contra el Atlético (Fermín López fue el escogido para suplir a Dani Olmo en la mediapunta) y era una de las opciones del técnico blaugrana para impulsar al equipo desde el banquillo en la segunda mitad.

Gavi, sin embargo, notó unas pequeñas molestias en la rodilla derecha (la que se lesionó gravemente la temporada pasada) y se quedó sin minutos. “Pensamos que podría jugar contra el Atlético, pero había dudas al respecto y decidí que no jugara. Es importante que los jugadores puedan jugar, no es bueno que estén lesionados”, argumentó el técnico alemán sobre el episodio en el Metropolitano.

"No sé con qué sueña Laporta"

Otro de los temas de la rueda de prensa de Hansi Flick fueron las palabras de Joan Laporta en el acto de la Fundació Barça de este jueves. "Los culers podemos soñar", dijo el presidente blaugrana en la inauguración de la exposición fotográfica ‘Tant se val d’on venim’, donde Kim Manresa muestra el compromiso social y la solidaridad del club blaugrana, en el Palau Robert de Barcelona.

"No sé con qué está soñando el presidente. Imagino que cosas bonitas. Yo lo que puedo decir es que quiero ganar cada partido y jugar 15 partidos más para este equipo, el club y la afición. Si alcanzamos esto, estaré muy contento", deseó el entrenador teutón, que no puso sobre la mesa esta cifra por casualidad, pues es la cantidad de encuentros que el Barça llegaría a disputar si alcanzara la final de la Champions League.

"Es un recorrido largo y queda mucho"

Aunque el Atlético de Madrid se encuentra a nueve puntos del líder de la Liga, el propio FC Barcelona, y a seis del segundo clasificado, el Real Madrid, a falta de nueve jornadas para el final del torneo doméstico, Flick no quiso descartar al equipo colchonero de la lucha por el título.

El equipo rojiblanco, eliminado tanto en la Champions como en la Copa del Rey, tiene muy pocas opciones de levantar algún trofeo este curso, pero en el club culer nadie quiere perderlo de vista. Tampoco al Athletic Club. "No, es un recorrido largo, aún queda mucho. Quedan nueve jornadas, son partidos que se pueden ganar o perder. Hay otros equipos que están en esa lucha y que tienen la calidad para levantar el título, no solo Madrid y Barça", opinó Hansi para dejar claro que, según su punto de vista, la Liga aún no es cosa de dos clubes.