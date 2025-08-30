Flick sobre Gavi: "El plan es que pueda estar para el Valencia"

Saltaron las alarmas este viernes. Gavi tuvo que retirarse del entrenamiento por culpa de unas molestias en la rodilla derecha. La misma que le dejó más de un año en el dique seco por una lesión de cruzados y menisco.

El centrocampista andaluz, ya a pleno rendimiento tras un curso pasado en el que fue volviendo de forma progresiva a los terrenos de juego, será baja para el partido de este domingo en Vallecas. No podrá sumar a la expedición del equipo de Flick, tal y como informó el club barcelonista en un comunicado oficial.

SIN TIEMPO APROXIMADO DE BAJA

El Barça especifica que no se trata de lesión y no detalla cuánto tiempo estará de baja el de Los Palacios, así que tendremos que estar pendientes los próximos días de su evolución. Eso sí, se da por hecho que no estará con la selección española en esta ventana internacional.

Lógicamente, en la comparecencia de Hansi Flick previa a ese Rayo Vallecano-Barça en la capital española se le ha cuestionado acerca del estado de su jugador y de si podía dar alguna información más acerca del alcance de la baja del andaluz. El técnico alemán detalló que "el plan es que pueda estar para el Valencia. Veremos cómo evoluciona. Hoy está mejor que ayer. Somos positivos", espetó.