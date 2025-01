Flick: "Ganar la Champions es de lo más difícil del mundo"

El entrenador del Barça, Hansi Flick, quiso mantener los pies en el suelo a la hora de ser preguntado por las posibilidades de su equipo de ganar la presente edición de la Liga de Campeones. En la previa del partido ante el Benfica, el teutón no ocultó que "es uno de los objetivos" pero remarcó la extrema dificultad de competir ante otros equipos 'top', como por ejemplo un Liverpool al que dijo admirar por cómo juega y compite.

"El objetivo este martes es ganar, sería un gran paso. Queremos ganar y clasificarnos para los octavos de final. Estamos segundos, en buena posición, y es importante jugar bien y ganar en los últimos dos paritdos", comentó sobre el choque en Da Luz, un envite que puede servir para certificar matemáticamente el pase a octavos de final.

Sobre la Champions, Flick se mostró ilusionado pero cauto. "Una de las cosas más difíciles de este mundo es ganar la Liga de Campeones. Puedes hacerlo bien pero compites contra grandes equipos. Estamos en tres competiciones y está claro que para nosotros fue muy importante ganar el primer título, la Supercopa", comentó.

Todavía sobre la 'orejona', el teutón reconoció que es uno de los "objetivos" de su equipo. "Es uno de nuestros objetivos, es una competición muy difícil. El futuro dirá; nosotros lo intentaremos. Pero veo al Liverpool y es increíble, es uno de mis equipos favoritos por cómo juega y compite en cada partido. Slot está haciendo un gran trabajo", explicó.

Flick, al que le recordaron que este martes volverá ahí donde ganó la Champions con el Bayern, también comentó la situación de su equipo en Liga. Tras un nuevo empate, esta vez en Getafe, los azulgranas están ya a siete puntos del Real Madrid. "No me gusta mirar atrás pero está claro que no hicimos buenos resultados. No es lo que queremos, pero cuando veo cómo jugamos desde después del parón, estoy contento. En Getafe es difícil jugar. Mañana espero ver a mi equipo jugando nuestro estilo y el Benfica es fantástico con el balón. Es bonito ver cómo construyen desde atrás y juegan", dijo antes de revelar que Ángel Di María es uno de sus jugadores preferidos.

El técnico alemán cree que, pese a la diferencia de puntos, su Barça luchará por LaLiga en los próximos meses. Hansi elogió el compromiso, trabajo y profesionalidad de su elenco, con el que está muy contento por cómo está rindiendo en lo que va de curso. Flick, eso sí, admitió que su equipo se está encontrando más cómodo en partidos con más espacios como son los choques de Champions que los de Liga. "Cuando veo los partidos, pues sí, seguramente, pero quiero quitar esa presión del equipo porque veo cómo entrenan, son muy profesionales", dijo.

Por otra parte, Flick también quiso hacer autocrítica a la vez que dejó, de forma sutil, un dardo al fútbol que practica el Getafe de José Bordalás. "Es mi primera temporada en España y no tenía ninguna experiencia de cómo jugaba el Getafe. Tenías que estar mirando el cielo cada dos por tres, no fue bonito jugar ahí. Pero lo que puedo decir es que cuando ves a un equipo cien por cien concentrado en un estilo así, es increíble. No es el fútbol que yo quiero jugar, pero es increíble ver cómo están haciendo lo que quieren hacer y tienen éxito con esa idea", expuso a medio camino entre la crítica y el elogio al cuadro azulón.

Por último, al entrenador azulgrana también le recordaron que fue en Da Luz donde su Bayern humilló al Barça con un 2-8 inolvidable. Flick se rió con la pregunta y desvió el tiro. "Tengo muy buenos recuerdos, pero también me gustaría hablar de la final", dijo con una divertida sonrisa.