"Si Flick no gana la Champions, deberían echarle"

No todo son elogios para Hansi Flick. Desde Polonia, el exportero polaco Jan Tomaszewski, atacó con dureza al técnico blaugrana por su gestión deportiva y por las contínuas lesiones de los jugadores importantes: "Los jugadores están simplemente están superados. Flick está aparentando ser valiente tras un mal partido como el que hizo en Praga. Considero que, por desgracia, los futbolistas solo están jugando al 40-50% de su potencial. Recuerden, nueve jugadores se lesionaron, pero no en una acción directo, simplemente no pudieron continuar en el equipo por motivos físicos personales", comentó.

El ataque de Jan Tomaszewski fue aún más allá: "Flick tiene que ganar la Champions League. Si no gana, deberían echarlo porque simplemente no encaja en este equipo. Los ha convertido en unos jugadores a medias y el Barça tiene un grandísimo equipo".

Sobre Lewandowski, el exportero polaco comentó que ya está para asumir otras funciones dentro del equipo: "Es una máquina de hacer goles, pero hay que utilizarlo con habilidad. Robert no será un jugador clave. Será el as que entrará cuando este gran equipo necesite marcar el gol de la victoria. Y Robert es perfecto para eso, porque simplemente nació para ello. Mientras tenga la fuerza, ya sea que se vaya a otro equipo o se quede en el Barcelona, cumplirá el papel de comodín. Siempre demuestra que lo da todo cuando el rival está cansado".

Para el exinternacional polaco, Lewandowski es un jugador que ha hecho historia: "No tiene sentido discutir sobre Robert. Es el mejor jugador de la historia del fútbol polaco. Punto final. Lo ha ganado todo menos con la selección, pero los jugadores de la selección tienen que jugar igual que en sus clubs. Y ahí Robert no ha tenido suerte".