Flick: "Estoy muy frustrado por los últimos 10 minutos"

Hansi Flick se mostró triste con el resultado final en Montjuïc ante el Atlético de Madrid. Los azulgranas tenían el partido ganado, pero se le escapó en los últimos minutos: "Después de lo que ha pasado lo que puedo decir es que estoy decepcionado por el resultado. Hemos jugado un gran futbol y hemos creado muchas ocasiones tras recibir dos goles al principio. Pero al final hemos concedido demasiadas ocasiones, ellos son muy bueno en ataque y no les pedes dar tantas ocasiones. En el descanso ya había avisado que no podíamos darles tanto".

"No es fácil ahora explicar el partido. Estamos decepcionados, pero el juego ha sido bonito. Me centro más en esto para mantener la confianza de los jugadores. No puede ser lo que ha pasado, parecía demasiado fácil pero nos enfrentábamos a un equipo maravilloso. Tienen mucho poder y no es fácil defenderlos. Hemos visto que solo hace falta darles la oportunidad para que la aprovechen", recordó el alemán.

La eliminatoria se decidirá en Madrid el próximo 2 de abril y el alemán tiene claro como deben jugar: "Espero que juguemos como estos 75 u 80 minutos donde hemos dominado, espero esto. Espero que ganemos, tenemos que hablar sobre los goles esta semana, pero tenemos un equipo muy joven y que ha mejorado mucho esta temporada. Después de la parada todo será posible. Podemos ganar".

El partido de Liga del pasado mes de diciembre fue muy parecido a este de Copa, pero Flick le ve diferencias: "Es un partido de Copa y a todos los equipos les gusta mucho. Hoy demuestra que todos los equipos intentan encontrar soluciones en defensa y cambian sus estrategias. Son un equipo fantástico. Hemos defendido muy bien durante 70 minutos y en los últimos 5 ha fallado. El último gol me ha parecido increíble, tendremos que hablar y aprender. Lo más importante es como garantizamos la posesión, algo que gusta la afición. El equipo tiene confianza y para mí eso es muy importante".

El jugador del partido, sin duda, fue Pedri: "No puedes describir al canario, es increíble, hoy también. Disfruta de jugar y eso se nota. Sus actuaciones son increíbles".