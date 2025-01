Flick frena a Dani Olmo

Dani Olmo tampoco se entrenó este viernes con el resto de sus compañeros. Sigue con pies de plomo y recuperándose de la sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Aunque no se trata de una lesión, el Barça emitió un comunicado médico en el que explicaba su situación y aseguraba que su regreso dependería de su evolución, com suele ser habitual en este tipo de casos.

La fecha prevista en un principio para que volviera a formar parte de una convocatoria apuntaba al partido que el Barça disputará ante el Alavés este domingo, pero Hansi Flick prefiere ser muy prudente y ha optado por no precipitar su reaparición. Olmo, de hecho, estaría en condiciones de medirse a los vitorianos en el encuentro liguero que se jugará en Montjuïc. Sin embargo, el técnico le considera una pieza demasiado importante y no tiene prisa porque lo necesita cuando lleguen las grandes citas.

Flick, en el banquillo de Montjuïc ante el Valencia / Javi Ferrándiz

Es por ello que no estará en la lista para recibir al Alavés y habrá que esperar aún para saber si formará parte de los futbolistas que se desplazarán a Valencia para disputar los cuartos de la Copa del Rey. La consigna en el cuerpo técnico, también aceptada por el propio jugador, es ir "día a día" y, a partir de ahí, decidir qué hacer. Flick ha podido recuperar a futbolistas como Gavi y vuelve a contar con la mejor versión de Fermín López, así que puede permitirse no correr con el egarense.

Y es que Hansi, que fue quien más insistió en su incorporación el pasado verano, le considera imprescindible en su esquema y, precisamente por ello, quiere extremar las precauciones para que, cuando lleguen los partidos más decisivos, pueda ayudar al equipo al cien por cien. Es por ello que no está aún decidido que juegue la Copa. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona a partir del lunes. Si no pasa nada, estará en condiciones de jugar, aunque no está ni siquiera decidido que viaje. Máxima prudencia.

Alta médica para Íñigo Martínez

Quien sí estará ante el Alavés es el central vasco, que ya está recuperado de la lesión muscular que sufrió en la final de la Supercopa disputada en Arabia Saudita ante el Real Madrid. Recibió el alta médica este viernes, se ejercitó con normalidad junto al resto de sus compañeros y formará parte de la lista de convocados, por lo que Flick volverá a contar con la pareja de centrales que se ha ganado el derecho a ser considerada titular en su Barça.

Por otro lado, también se entrenó, tal y como avanzó Jaume Marcet en SPORT, el guardameta juvenil, Iker Rodríguez. El de Sabadell, con solo 16 años, es una de las grandes esperanzas del fútbol base en lo que a la portería se refiere y estará a las órdenes del técnico de la primera plantilla un par de días.