El Barça, ante el fortín de Bordalás, la anomalía que rompe la lógica

Bordalás y el Getafe son toda una revolución. La clasificación así lo dice, aunque el método siga siendo tan efectivo como controvertido. No es ninguna novedad su bloque compacto ni su habilidad para fragmentar los tiempos del partido, pero este año tiene un mérito doble. No solo compite contra plantillas muy superiores, sino que lo hace con una asfixia financiera que obligó al club a desmantelar su columna vertebral para cumplir con las normas de LaLiga. Las salidas de Alderete y Uche no fueron decisiones deportivas, sino pura supervivencia contable.

Su límite salarial es menos de la mitad que el de otros equipos con los que ahora pelea por puestos europeos, como Betis o Real Sociedad. El equipo arrancó ahogado, haciendo malabares para afrontar las primeras jornadas con el mínimo de fichas del primer equipo (14), completando convocatorias con hasta 10 jugadores del filial y juveniles. La temporada emepzó irregular para el equipo madrileño y, de hecho, entre diciembre y enero atravesaron una pequeña crisis al no ganar un solo partido y llegando a quedarse a un punto del descenso. Sin embargo, desde febrero han firmado un espectacular 21 de 30 puntos posibles, y Bordalás se ha reerigido como el gran desafiador de la precariedad más absoluta.

El 'bordalismo' y la contradicción estadística

La radiografía más fiel del 'bordalismo' reside en sus estadísticas. El Getafe ha marcado 28 goles en 32 jornadas, solo el Oviedo, colista, ha anotado menos (25), mientras que los equipos de su zona rondan ya la cincuentena. La sorpresa llega al mirar atrás: solo 32 goles encajados. Es la mejor defensa de LaLiga en cifras, solo por detrás de Barça y Madrid (ambos con 30). Esto deja a los azulones con un diferencial de -4, una auténtica anomalía para un sexto puesto.

Bordalás, durante un partido ante el Espanyol / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Han mantenido la portería a cero en 12 partidos, las mismas veces que el Barça. Mientras el Celta (7º) ha marcado 44 goles para sumar esos mismos 44 puntos, el Getafe ha necesitado 16 menos para alcanzar la misma cifra. De sus 13 victorias, 8 han sido por la mínima. Estadísticamente, firma 1,57 puntos por cada gol anotado, la ratio más alta de las grandes ligas europeas en 2026. Es el triunfo de la destrucción del juego rival sobre la creación propia.

Los números en el Coliseum son igual de contundentes. Solo 11 goles encajados, los mismos que en Vallecas, convirtiendo su estadio en un auténtico fortín, solo por detrás del Spotify Camp Nou (9). De hecho, es uno de los campos donde más le cuesta ganar al Barça. Visitar el Coliseum se ha convertido en una travesía por el desierto que ya alcanza los cinco años de sequía.

El Barça no gana en el Coliseum desde 2019

El conjunto azulgrana, que suele tener en la posesión y el ritmo alto su bandera, se diluye sistemáticamente en un escenario donde el balón no fluye y los espacios se reducen al mínimo. La frustración se apodera de los jugadores creativos, incapaces de conectar pases filtrados, y el equipo acaba atrapado en una red de interrupciones y duelos físicos que le impiden generar peligro real. Lo resume un dato demoledor: apenas un gol en sus últimas cinco visitas ligueras.

Raphinha empuja a Diego Rico durante el último enfrentamiento entre Barça y Getafe / Alejandro García / EFE

Flick fue la tercera víctima reciente del Coliseum. El técnico alemán tampoco ha logrado ganar allí, como ya les ocurrió a Xavi y Koeman en sus respectivas etapas. "No es bonito jugar ahí. Estás continuamente así, como en un partido de tenis. Es mi primera temporada aquí y no tenía experiencia sobre cómo jugaría el Getafe", declaró tras la visita de enero de 2025. Unas palabras que no sentaron nada bien a Bordalás, que respondió con contundencia: "Cuando dejas de ganar debes ser un señor igual. Respeto al que respeta, el que no respeta no merece respeto".

El Barça aterriza este sábado en el Coliseum con la doble misión de blindar su liderato en la recta final por el título y derribar de una vez por todas un maleficio de seis años naturales sin saborear la victoria en el feudo azulón. Flick es consciente de que salir victorioso de Getafe supondría el golpe de autoridad definitivo en un ejercicio de madurez dentro del ecosistema más hostil de LaLiga. Mañana se despejará la incógnita de si este Barça tiene el cuajo necesario para amarrar el alirón o si el muro de Bordalás volverá a imponer su ley contra la lógica del favorito.