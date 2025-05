Flick: "¿Fichajes? Hay que traer más calidad y más opciones en el extremo izquierdo"

En la última rueda de prensa pre-partido de la temporada, Hansi Flick ofreció su versión más relajada e incluso se atrevió a dejar varias pistas a la hora de referirse a la confección de la próxima plantilla. Eso sí, evitó por partida doble responder si a nivel táctico introducirá algún matiz el curso que viene ante la posibilidad de que los rivales estudien al milímetro a su elenco, que ya no tendrá ese factor sorpresa con el que sí ha contado este año.

Antes de medirse al Athletic, el entrenador teutón remarcó la importancia de acabar con buena imagen en San Mamés. "Tenemos el foco puesto en el partido de este domingo, tuvimos tres días libres y al volver hicimos algunas pruebas físicas para ir con cuidado y estos últimos dos entrenamientos han sido muy buenos. Queremos mostrar cómo de bien podemos jugar al fútbol", dijo.

Flick cortó de raíz el sueño de algunos de ver una alineación formada por 11 jugadores de La Masia. "Tenemos que ser serios. En el pasado, el Barça siempre fue una mezcla entre jugadores 'top' de fuera y canteranos. Es también lo que tenemos en el equipo. Me encanta trabajar con ellos, pues tienen una gran calidad. Espero poder dar minutos a jugadores que lo merecen", comentó.

Todavía refiriéndose a los canteranos, Hansi elogió a Pedro Fernández y Juan Hernández, presentes en las últimas sesiones del primer equipo. "En pretemporada muchos jóvenes vendrán con nosotros. Lo que vi de estos dos jugadores fue increíble. Técnicamente y también en otros aspectos", valoró.

"Rashford y Luis Díaz son jugadores fantásticos"

Flick, que valoró la temporada con una nota de "entre un 8 y un 10", no tuvo reparos en explicar los planes del Barça en el mercado de fichajes. "No quiero hablar de Rashford y Luis Díaz, pero está claro que son jugadores fantásticos. Con Deco hablamos de que en la posición de extremo izquierdo quizá no tuvimos muchas opciones en las últimos partidos. Tenemos que traer más opciones ahí y más calidad. Eso ya es trabajo de Deco", apuntó.

"Lo más importante es lo que hablé con Deco, hay que garantizar el futuro de los jugadores que tenemos. Deco sabe lo que queremos cambiar o necesitamos. Estoy muy satisfecho con todo", dijo.

"Me iré lejos de vacaciones, pero es un secreto dónde"

Por otra parte, Hansi tampoco tuvo problemas en explicar parte de sus planes veraniegos, aunque bromeó al asegurar que "es secreto" dónde desconectará algunos días. "Empezaremos el 13 de julio con las pruebas médicas y ahí veremos qué tal han ido las vacaciones para los jugadores. Tenemos a muchos jugadores que tendrán partidos, así que trataré de verlos. También estaré en Stuttgart en las semifinales de Nations League entre España y Francia. Y estaré unos días de vacaciones, claro. Me iré lejos, pero es un secreto dónde", bromeó el de Heidelberg, que también se felicitó por el hecho de que tendrá a prácticamente a todos los efectivos disponibles el primer día de pretemporada.

Como era de esperar, al técnico azulgrana también le preguntaron por varios nombres propios. El primero de ellos, el de Lamine Yamal. "Me iré de vacaciones tranquilo respecto a este tema. Confío en Lamine y en el hecho de que a él le encanta jugar en el Barça. Soy optimista", respondió.

Máxima confianza en Araujo

Flick también se refirió a las situaciones de Szczesny, que aún no ha respondido a la oferta de renovación del Barça, y de Araujo, que pese a renovar en invierno no ha sido protagonista en la segunda mitad de temporada. Del meta, Flick directamente regateó la pregunta. Del charrúa, el alemán transmitió un mensaje cariñoso. "Cuento con Araujo, por qué no. Cuento con él y tengo 100% de confianza en él. Para él no fue una temporada fácil, tuvo una lesión al principio y después volvió y está claro que Íñigo y Cubarsí tuvieron una fantástica temporada y era difícil entrar. Ronald mejorará mucho haciendo esta vez toda la pretemporada desde el inicio", comentó.