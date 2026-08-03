Flick, sobre el fichaje del '9': "Sabemos que tenemos que hacer algo"

Después de una "gran experiencia" en St. George's Park y "uno de los mejores 'stages' que he hecho nunca", culminado con un distendido partido de entrenamiento entre los jugadores del Barça, Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación para analizar la actualidad blaugrana. El entrenador alemán fue preguntado por el gran objetivo de la dirección deportiva liderada por Deco este verano, el fichaje del un '9' que debe cubrir la marcha de Robert Lewandowski, y reconoció que "sabemos que tenemos que hacer algo". No pudo ser más claro el técnico teutón.

"Tenemos que esperar. Tengo total confianza en Deco, sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran. Ya veremos qué pasa", declaró el técnico alemán en tierras inglesas en unas palabras en las que dejó claro, además de que no le gustaría quedarse sin el fichaje del delantero centro, que hay 'caso Ferran Torres'. En este sentido, el club sigue advirtiendo que hasta la dirección deportiva no ha llegado ninguna oferta por el valenciano por muchas noticias que colocan al delantero en el PSG la próxima temporada. La idea sigue siendo renovar al campeón del mundo y se esperan noticias suyas cuando acabe sus vacaciones.

"¿Jugar con falso nueve? Dependerá de la plantilla que tengamos. Lamine jugó en esta posición uno o dos partidos con nosotros. Y creo que es un jugador fantástico, un jugador de clase mundial, así que también puede adaptarse a esto. Gordon y Adeyemi pueden jugar en ambas bandas y también como nueve. Así que, en realidad, tenemos muchas opciones", añadió, alabando la polivalencia de los delanteros que ha fichado el Barça en este mercado.

No pareció demasiado dispuesto, en cambio, a firmar a un centrocampista tras la lesión de Frenkie de Jong. "Siempre pensamos en mejorar nuestro equipo, en lo que es mejor para ellos. Pero de momento, creo que tenemos muchos jugadores de mediocampo. Es así. Y veremos qué pasa en las próximas semanas", explicó. Para la posición de medio centro, Flick cuenta con Bernal, Gavi, Pedri y Casadó, que sigue sin resolver su futuro. Eric Garcia también puede actuar por delante de la defensa.

"Bisiwu es un jugador con talento y velocidad"

Sobre Bisiwu, la última incorporación del Barça este verano, Flick dijo que "solo ha entrenado un poco con nosotros" y que "acaba de llegar", pero que "ya se puede ver que es un jugador con talento y velocidad". "El plan es que entrene con nosotros", avanzó.

El entrenador culé destacó, entre todos los jóvenes que se están ejercitando a sus órdenes en la pretemporada 2026/27, a Ebrima Tunkara, Xavi Espart y Orian Goren. "En primer lugar, las condiciones aquí en St. George's Park han sido fantásticas. Muy cerca del campo, muy cerca de todo. Y también el césped era increíble. Pero cuando lo comparo con el primer año, cuando llegué aquí en 2024, creo que esta temporada tenemos más calidad. Más calidad con los jugadores, más calidad con los jugadores jóvenes, con los jugadores de la Masia".

"Ebrima es un gran talento. Y Orian, igual. Tenemos muchos jugadores. Xavi Espart jugó muy bien en la posición de '2'. Hizo un muy buen partido contra el Birmingham. Pero también en los entrenamientos se puede ver que está a un nivel top. Y muchas cosas más", desarrolló sin 'mojarse' entre él y Fort. "Héctor también tiene calidad. Es muy rápido, pero también técnicamente es muy bueno. Creo que la temporada pasada en el Elche fue realmente buena para él. También para reconocer lo que significa jugar para el Barça. Así que está totalmente comprometido con nosotros y ya veremos qué pasa". Espart ya explicó durante estos días en Inglaterra que su objetivo es quedarse en el primer equipo tras haber actuado ya la pasada temporada en seis partidos a las órdenes de Flick.

Alejandro Balde, por su parte, no pudo jugar tampoco el partido de entrenamiento de este lunes, pero no debería tener problema para disputar el triangular de Udine. "Está bien. Está yendo bien. Hoy no ha jugado, vamos paso a paso. Pero creo que en el próximo partido en Udinese jugará", confirmó el técnico alemán respecto al lateral izquierdo que ha empezado la pretemporada con algún problema en la espalda.

"Los campeones nunca paran"

Hansi aseguró, por último, que no está preocupado por la posibilidad de que los campeones del mundo del Barça con la selección española se relajen tras haber ganado el Mundial. "Creo que los campeones nunca paran. Saben cómo ganar títulos. Esto es muy importante. Este título tiene que darles más confianza. Saben que cuando trabajas duro, cuando te mantienes concentrado cada día, al final se convierte en algo especial. Y esto es lo que también queremos conseguir esta temporada", dijo antes de iniciar el camino de vuelta a Barcelona. Sus hombres descansarán dos días y volverán a los entrenamientos el jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El sábado, viajarán a Udine para disputar un triangular con el Udinese y el Nottingham Forest.