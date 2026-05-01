Flick ficha a Xavi Espart para la próxima temporada: apunta al primer equipo

El entrenador del Barça, Hansi Flick, va a seguir dando oportunidades a los jugadores de La Masia de cara al próximo proyecto deportivo. Se habla mucho de fichajes, pero el técnico tiene claro que primero escogerá algunos futbolistas de la casa que él considera aptos para el primer equipo. Y uno de ellos es el lateral Xavi Espart. Flick reconoció sentirse muy satsifecho con el rendimiento del chico y apuntó a que puede ser titular en Pamplona ante Osasuna por la baja de Koundé. Pero ojo, porque fue más allá.

Y es que Flick apuntó a que Espart podría formar parte de la próxima plantilla si sigue así. Le ve como una buena opción de refuerzo: "Está haciéndolo bien, me gusta lo que veo. Para mí es una gran opción para la próxima temporada y los siguientes partidos. Y lo digo con seguridad", apuntó el técnico alemán.

Flick se ha quedado prendado con el juego y el desparpajo de este chico de 18 años, que domina a la perfección el juego de equipo desde el lateral. Tiene buena colocación, proyección ofensiva y es rápido. El entrenador blaugrana lo llegó a comparar en su momento con el mítico lateral del Bayern, Philipp Lahm: "Cuando lo veo jugar, me gusta su confianza con la pelota, es parecido al Philipp Lahm, juega de 6 o 2, actúa bien con o sin balón. En el tema físico está bien, puede jugar en ambas posiciones”, indicó.

Xavi Espart se graduó en su debut de Champions en el campo del Newcastle en un duelo muy complicado. Salió con nota y Flick tuvo claro que podía contar con él para el futuro. En los momentos decisivos ha apostado por Koundé o Araujo en esa zona, pero ahora lo va a probar. Si Espart responde, seguro que va a ser una alternativa en el lateral el próximo curso y competencia directa para Koundé y Cancelo. En el Barça están convencidos de que se asentará en el primer equipo.