Flick: "Tener a Fermín en el equipo es increíble"

Hansi Flick compareció ante los medios tras el partido en una fugaz rueda de prensa marcada por la urgencia logística del equipo. El conjunto azulgrana debía regresar con rapidez al aeropuerto de Santander, que hizo una excepción para permitir que el avión del Barça despegara sin necesidad de desplazarse a otra ciudad con aeropuerto operativo.

El alemán fue preguntado por si había tenido anteriormente a algún futbolista con la energía y el impacto de Fermín: “Es muy especial. Me encanta su actitud y su dinámica. Asiste, marca goles y es un futbolista que nos ayuda muchísimo”, aseguró.

Sobre la titularidad de Joan García, Flick explicó que jugó “porque lo hemos decidido nosotros y ha sido la decisión correcta”, aunque dejó abierta la puerta a cambios de cara al próximo partido de Copa del Rey. “Al final veremos quién juega el siguiente partido. No hemos decidido nada. Puede haber cambios y también depende del cansancio”, señaló, añadiendo que los onces los decide en consenso con su cuerpo técnico, que también valora y aporta su opinión en base a lo que ve en los entrenamientos.

El técnico alemán también aseguró haber visto un notable crecimiento en el nivel de los equipos de Copa. Para Flick, "los rivales afrontan estos partidos sin miedo. Son valientes y no tienen nada que perder. Es fantástico y tiene mucho mérito, precisamente por eso estoy muy contento de haber pasado”.

Respecto a los dos goles anulados por fuera de juego al Racing, el teutón destacó la importancia de que la línea defensiva volviera al máximo nivel para dar puntos al conjunto azulgrana con la siempre arriesgada pero efectiva técnica del fuera de juego: “Es muy importante porque es parte de nuestro juego. Ha contribuido a irnos a casa con 0-2 y sin goles en contra”.

Otro de los temas candentes de la rueda de prensa fue la eliminación del Real Madrid. Flick, que siempre asegura no poder ver los partidos porque se va a dormir pronto, ha dejado entrever que pudo ver y analizar el encuentro de ayer. Preguntado por si había advertido a sus jugadores sobre lo sucedido en Albacete, Flick explicó que este tipo de partidos no se ganan por el nombre, sino por la actitud. “Para el Racing es uno de los partidos más importantes de los últimos años. Nosotros venimos de ganar la Supercopa, pero estos partidos se ganan con seriedad y mentalidad”, afirmó.

Por último, el alemán elogió al rival: “Me ha sorprendido cómo defendían, todos iban a una. Tienen un ataque directo y presionan alto. Es bonito ver equipos así”.