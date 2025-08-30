FC BARCELONA
Flick: "Creo que Fermín seguirá, pero veremos..."
El técnico alemán hizo referencia al gran culebrón de final de mercado en clave Barça
Uno de los culebrones de la semana. El nombre que ha 'agitado' el fin de mercado en clave Barça. Fermín López, con una propuesta muy jugosa del Chelsea e interés fuerte de otros clubes de la Premier League, lleva unos días madurando su decisión. Dejar el club azulgrana, donde se ha criado, su casa, o afrontar una nueva aventura.
El centrocampista onubense ha copado titulares y buena parte de la información en los medios de comunicación que siguen al club barcelonista. Como hemos ido contando en SPORT, el Chelsea apretó estos últimos días para intentar convencer al futbolista.
UN 'AFFAIRE' QUE HA AFECTADO A NIVEL INTERNO
Lógicamente, un 'affaire' que ha condicionado también a nivel interno el día a día del Barça. Y teníamos ganas de escuchar a Hansi Flick hacer referencia en la rueda de prensa previa al Rayo Vallecano-Barça a lo que le ha ido transmitiendo el jugador, cómo lo ha visto y su opinión en general sobre todo el ruido que ha generado.
Fermín no disputó un solo minuto en el partido de la segunda jornada frente al Levante en el Ciutat de València, otro hecho que levantó más de una 'sospecha' después de ser titular contra el Mallorca.
"Por el momento está aquí. He hablado con él y creo que seguirá. Estaré muy contento cuando cierre el mercado", espetó el germano, que profundizó en el tema que mantiene en vilo a la 'culerada' diciendo: "Le di mi opinión, pero me la guardo. Hay gente que sabe más lo que está pasando. Es un negocio, pero yo estoy centrado en mi equipo. Ha demostrado muchas veces lo importante que es para nosotros. Nos puede ayudar mucho".
