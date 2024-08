Flick: "Estoy muy feliz con el equipo"

Hansi Flick se mostró algo más 'suelto' y esbozó varias sonrisas en la rueda de prensa previa a la visita del Athletic Club a Montjuïc. El técnico alemán aseguró estar satisfecho con la plantilla y, como siempre, no abordó en profundidad los temas de mercado. Está mucho más pendiente de sumar los primeros tres puntos en casa.

Precisamente, del apoyo que se encuentre este domingo de la afición empezó hablando el preparador alemán. "Es importante el apoyo porque tiene que haber una muy buena conexión entre los jugadores y los seguidores, nos hará más fuertes".

El mercado está en plena ebullición, pero Flick se lo deja a los que entienden y se ocupan. Así, zanjó el tema de Dani Olmo asegurando: "No es mi trabajo (la inscripción), pero está listo para jugar y lo esperamos". También ve el germano "preparado" a Fermín, que podría disponer de sus primeros minutos. "Era muy importante que le dejáramos respirar", aseguró sobre las merecidas vacaciones de el de El Campillo tras ser decisivo en el oro de España en los Juegos Olímpicos.

Un hombre de club

Altas, bajas, rumores, futbolistas pendientes de un hilo... Flick no es de contar muchos detalles, pero si explicó que ha hablado "con la mayoría de jugadores y terminaré en las próximas horas con los que todavía no he hablado. Es importante definir la situación de cada uno y lo que importa es que estén todos ilusionados para ofrecer su mejor versión".

Nada que altere su condición de hombre de club. "Estoy muy feliz, como digo siempre, con el equipo. Siempre estoy centrado en los jugadores de que dispongo. No pienso en otras cosas o en quién puede venir. El equipo tiene calidad y pienso que estamos listos para enfrentarnos al Athletic", manifestó Hansi Flick.

El técnico del Barça se pronuncia sobre la inscripción de Dani Olmo / PERFORM

Un rival, el rojiblanco, del que destacó su capacidad física. "Su entrenador ha hecho un trabajo fantástico, con una visión clara, a nivel físico es un equipo muy fuerte y será un partido duro. Espero ver los resultados de nuestra buena preparación en este partido", admitió el preparador alemán.

Confía en Koundé para parar a Nico

Un partido en el que centrará todas las miradas Nico Williams, de quien Flick no quiso hablar, pero sí de su marcador. "Tenemos jugadores con mucha experiencia, nos centraremos en intentar frenarlo y seguro que Jules hace un gran partido".

Uno de los futbolistas con los que sí se ha reunido es Andreas Christensen, no por aspectos de futuro, pero sí de dosificación para no sufrir tantas lesiones, pues este viernes, de hecho, se quedó en el gimnasio. He de decir que ha tenido algunos problemas y tal como está ahora no puede ayudar al equipo. El año pasado jugó algunos partidos con problemas y lo tenemos que cuidar. Es un defensa buenísimo y para el club es importante tenerlo al cien por cien, pues al ochenta no nos puede ayudar".

Dos nombres propios más fueron los de Lamine Yamal y Raphinha. Del primero, calificó de "increíble" lo que ha ido viendo del canterano, sobre todo en los entrenamientos. "Para nosotros es importante garantizar una buena posesión del balón y Lamine nos ayuda enormemente Ponerle en su posición adecuada nos puede venir muy bien".

Y del brasileño, destacó que "puede ocupar varias posiciones, siempre hace lo que se le pide".