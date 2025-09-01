¿Por qué Flick explotó en Vallecas?

"Los egos matan el éxito". La frase demoledora de Hansi Flick es dura y con mucho peso. La situación económica del club ha tensionado en muchas ocasiones al vestuario y algunos jugadores tampoco han estado a la altura de las circunstancias. Flick lanzó un toque de atención. Sin más. No hay que dramatizar, pero sí que tomar nota. El técnico ha reaccionado antes de que la vorágine vaya a peor.

El entrenador se reunió de forma breve con los jugadores en el vestuario de Vallecas para exponer su punto de vista y posteriormente salió ante los medios donde dejó una sentencia inusual en una persona que mide mucho sus palabras. Estos son algunos motivos de su malestar.

Marcha de Iñigo Martínez

Iñigo Martínez era su jefe en el vestuario. Un capitán sin brazalete, que ponía orden entre los jóvenes cuando era necesario y sobre el campo interpretaba a la perfección sus conceptos defensivos. Flick dio el visto bueno a su salida desde un punto de vista humano porque el vasco se lo merecía, pero fue un duro varapalo.

Iñigo Martínez abandonó el FC Barcelona / Valentí Enrich

La situación del club también pesó ya que Iñigo Martínez estaba negociando antes de que llegara la oferta de Arabia Saudí su renovación hasta el 2027. De haberse cerrado este acuerdo, Iñigo no se habría marchado del club, como quería el alemán.

Ter Stegen

El capitán encajó de muy mala manera el fichaje de Joan Garcia. Ter Stegen veía como su puesto de titular lo tenía perdido y reaccionó con una postura que no gustó en el club. El jugador emitió un comunicado informando de que estaría tres meses de baja por su lesión, impidiendo así que el club lo pudiera dar de baja federativa y ganar 'fair-play' para la inscripción de Joan Garcia.

Ter Stegen acabó recapacitando y firmó el informe médico en el que se indicaba que su baja era de larga duración, por lo que LaLiga permitía que gran parte de su sueldo fuera destinado a inscripciones.

Ter Stegen durante la presentación de la plantilla durante el Gamper / Quique García / EFE

Todo un lío que se enterró en el Gamper con su discurso, pero que generó un ambiente enrarecido al tratarse nada más y nada menos que el primer capitán.

Inscripciones

El retraso en las inscripciones volvió a crear inquietud en el vestuario. Szczesny y Gerard Martín se quedaron las dos primeras jornadas sin poder entrar en las convocatorias, igual que el joven Roony Bardghji, quien finalmente tendrá ficha del Barça Atlètic. Héctor Fort es otro jugador cuyo futuro no está definido.

Flick ha tenido que volver a gestionar una situación de tensión parecida a la de la temporada pasada con Dani Olmo y Pau Víctor. La historia se ha repetido cuando parecía que el club habría aprendido la lección. El técnico no escondió su decepción por no poder disponer de toda la plantilla en los primeros partidos de Liga. Incluso tuvo que convocar a Iñaki Peña, quien sabía que no continuaría con el dorsal '1' en los dos primeros partidos.

Iñaki Peña se marchó rumbo al Elche / EFE

Por su parte, la rescisión de Oriol Romeu se alargó mucho y tuvo que ejercitarse por su cuenta sin viajar a la gira. Un gesto que tampoco gustó por el aprecio que sienten sus compañeros hacia el de Ulldecona por su profesionalidad.

Fermín y Gavi

Se ha hablado mucho, quizá demasiado, de la relación entre Fermín y Gavi se había deteriorado después de un comentario del onubense en las redes sociales que él mismo se encargó de borrar. Pudo haber algún desencuentro, pero nada que no pueda ocurrir entre chicos jóvenes que están muy unidos.

Flick tiene mucho cariño hacia ambos y le ha dolido escuchar algunos comentarios sobre dos jóvenes por los que se siente prácticamente como un padre.

La oferta del Chelsea por Fermín

El Barça recibió a principios de la pasada semana una oferta por Fermín López. El jugador ha vivido una semana plagada de nervios por si debía aceptar ya que económicamente es muy alta y en el Barça no es titular indiscutible. Flick no ha podido controlar esta situación, pese a hablar con el futbolista, y demostró que confía en él cuando le dio media hora de partido en Vallecas.

Fermín López, durante un entrenamiento con el Barça / EFE

A Fermín no se le vio como siempre en el partido ante el Rayo Vallecano. El futbolista es muy barcelonista y no se había imaginado que tendría que decidir entre el club de su vida o realizar un análisis más profesional sobre su futuro. Una encrucijada que ha puesto a Fermín entre la espada y la pared con la tensión que ello supone.

Las caras de Olmo y Raphinha en Vallecas

El enfado de algunos futbolistas por ver cómo no salían las cosas se vio en Vallecas. La televisión captó la imagen de Dani Olmo y Raphinha con muy mala cara viendo como el equipo recibía el empate y las sensaciones no eran buenas en el campo. Ellos tampoco habían tenido su mejor noche en el feudo madrileño. Raphinha situado en el flanco zurdo y Olmo en la media punta.

Dani dispuso de dos buenas oportunidades de gol que no supo aprovechar. Algo que no es normal en un futbolista con una precisión quirúrgica en sus lanzamientos. La dinámica del partido era negativa y los jugadores eran los primeros en ser conscientes de que sus prestaciones no fueron las mejores, por lo que Flick optó por sustituirlos.

Lamine Yamal

El '10' del Barça es la estrella del equipo. Sin Lamine Yamal este Barça perdería toda su magia. Hansi Flick quiere que se mantenga con los pies en el sueldo y no pierda la humildad que le ha caracterizado hasta la fecha.

Sus vacaciones con Neymar o la fiesta de cumpleaños el día antes de iniciar los entrenamientos fueron hechos puntuales en su tiempo libre, pero que enrarecieron el ambiente en el siempre complicado entorno barcelonista. Otro frente abierto ante el que Flick ha tenido que librar. Por suerte, el jugador ha respondido en el campo, que es dónde se le espera.

Casadó

El Barça abrió la puerta de salida a Marc Casadó. Lo valoró en 30 millones de euros y el propio Hansi Flick tuvo que salir al quite afirmando que deseaba que siguiera en la plantilla y que el propio futbolista no quería marcharse. Otra crisis que el técnico tuvo que solventar y lo hizo de manera pública para que no quedara ningún tipo de duda.

Casadó en el partido ante el Levante / EFE

En definitiva, Hansi Flick sabe que le espera trabajo en este segundo año en el banquillo de un gran club como el Barça. Los futbolistas tienen mucho ego por naturaleza, los del Barça o de cualquier otro club, y es difícil gestionar sus comportamientos.

Flick hasta la fecha lo había conseguido, pero a la que ha visto tics peligrosos ha reaccionado. Se lo ha dicho al vestuario a la cara y también ante los medios de comunicación. Los jugadores han recogido el guante y Lamine Yamal reconoció "la falta de intensidad" en este inicio de temporada. Todos quieren remar hacia la misma dirección y después del parón todos esperan ver a un nuevo Barça.

Juntar a dos generaciones con mucha diferencia de edad no es fácil, pero Flick está luchando por ello. El ambiente solo está algo enrarecido, pero nada grave ni que mucho menos tenga solución. El alemán ha tomado la voz de mando en lo que es una gran noticia para el FC Barcelona.