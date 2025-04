Flick explica la suplencia de Lamine en el Barça

El entrenador del Barça, Hansi Flick, explicó en la previa del partido los motivos que han llevado a decidir la suplencia de Lamine Yamal en el duelo ante el Celta. El técnico alemán se lo tomó con mucha naturalidad y dejó claro que es una decisión consensuada: "¿Que sorprende que Lamine Yamal sea suplente y descanse? No ha de sorprender a nadie. Después de cuatro meses creíamos que necesitaba un descanso. Quedan muchos partidos por delante. Lo he hablado con él y todo está bien".

Flick no negó que Lamine pudiera tener minutos dependiendo de como fuera el partido, pero el cuerpo técnico ha considerado que era el partido ideal para poder descansar. Lo lógico es que ya no lo haga más hasta finales de temporada salvo que el Barça gane antes la Liga y Flick de oportunidades a los jugadores que menos minutos han tenido en el curso. Por Lamine saldrá Ferrán Torres en el once titular, un futbolista que está mostrando un buen rendimiento saliendo del banquillo y que también ha suplido en alguna ocasión a Lewandowski en el once titular.

El entrenador alemán ha gestionado mucho los minutos del tridente ofensivo en las últimas semanas. Primero le tocó a Lewandowski, con muchos descansos, y luego fue Raphinha, tras volver de un parón de la selección con Brasil. Ahora ha sido el turno de Lamine Yamal en un partido en el que el Barça es teóricamente superior al rival aunque no puede despistarse si no quiere que el Madrid recorte puntos.

De hecho, Flick indicó que lo más importante para el grupo es ganar independientemente de quien juegue: "Lo que queremos es ganar y distanciarnos más del Madrid porque ya quedan pocas jornadas de Liga", indicó el preparador blaugrana.