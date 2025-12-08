Flick explica las claves de la mejora

Tras haber sumado solo uno de los últimos seis puntos en Champions, el Barça está obligado a ganar este martes contra el Eintracht de Frankfurt en el retorno de la máxima competición continental al Spotify Camp Nou tras más de tres años de ausencia. Ganar es imprescindible para el equipo azulgrana para no complicarse la vida y también para mantener opciones de quedar entre los ocho primeros y acceder directamente a los octavos de final de la competición.

El entrenador del Barça, Hansi Flick, tiene clara la importancia del choque y también la dificultad del rival que tendrá el Barça en el Eintracht, equipo, por cierto, del que es seguidor el nieto del entrenador azulgrana, como él mismo desveló. "Es un equipo joven, que juega con mucha intensidad, con jugadores rápidos. Debemos jugar a nuestro máximo nivel. Aunque sus últimos resultados no han sido buenos, nos pueden hacer daño si no estamos bien", ha explicado el alemán.

Flick está muy satisfecho con el nivel mostrado por los suyos en los últimos partidos y tiene claro que la mejora llega, entre otras cosas, por haber ido recuperando futbolistas. "Todo el mundo sabe lo que ha pasado en los últimos tres meses, hemos tenido muchos jugadores importantes de baja y no hemos podido distribuir minutos ni cargas. La defensa, por ejemplo, la hemos cubierto con seis futbolistas.En los últimos minutos contra el Betis estaban agotados. No es fácil jugar siempre a un buen nivel. Lo están haciendo bien, estamos conectados y presionando con balón y eso es lo que necesitamos". En este sentido, quiso destacar el nombre de Pau Cubarsí, que ha recibido algunas críticas en las últimas semanas: "Tiene 18 años, no lo olvidemos, es su tercera temporada en el primer equipo, contra el Betis hizo 87 pases con 100% de acierto, creo que es el primero que lo ha logrado en la historia de la Liga. Es bueno para el equipo y para la defensa", ha destacado Flick.

El entrenador del Barça es consciente que el juego de los suyos ha mejorado en las últimas semanas y da las claves. "Es importante el posicionamiento del equipo, si estamos bien posicionados podemos controlar el balón, el partido. Cuando analizas los dos últimos partidos ha sido así. Somos una unidad compacta y bien conectada en los pases cortos. Si estás conectado, cuando pierdes el balón puedes hacer la presión correctamente", ha explicado el técnico germano, que aprovecha cualquier ocasión para poner en valor el trabajo de sus equipos. "No tenemos mucho tiempo para entrenar cosas, pero cuando lo hacemos, los futbolistas lo ponen en práctica bien después en los partidos. Es un síntoma de que todos queremos más, de que queremos mejorar y de que hay margen de mejora".

El de Cubarsí no ha sido el único nombre propio que ha destacado el entrenador alemán. "Está bien tener jugadores a los que les gusta trabajar, lo intenta dar todo, su sueño de jugar en el Barça se ha hecho realidad.. Tiene confianza, mira todo lo que puede aportar al equipo. Nos da más oportunidades por la izquierda, más pase, mejor salida de balón", ha dicho sobre Gerard Martín.

El Real Madrid

Hasta dos veces fue preguntado Flick por el Real Madrid, la derrota del conjunto blanco contra el Celta y la distancia de cuatro puntos en la Liga favorable a los azulgranas. El entrenador no quiso entrar a valorarlo, centrándose en el partido de Champions. "No vi el partido, estaba durmiendo, después vi los wasaps. Es cierto que es bueno estar cuatro puntos por delante, pero el viaje hasta final de temporada es muy largo. Quiero centrarme en mi equipo. No quiero perder demasiada energía en eso. Cuando los rivales son el Real Madrid, el Atlético y el Villarreal sabemos que debemos dar lo mejor, pero ahora debemos estar centrados en el partido contra el Eintracht".