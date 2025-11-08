Flick explica el cambio de Lamine con la pubalgia

Rueda de prensa con bastantes interrogantes para Hansi Flick. Después de un partido en Brujas en Champions League que dejó muchas dudas, el técnico germano debía afrontar las preguntas de la prensa. Tras un entrenamiento en el que se retiró antes de tiempo Koundé, como informó SPORT, Hansi debía dar explicaciones acerca de su disponibilidad. Y sobre la de un Eric Garcia que ya lució máscara en la sesión del viernes a puertas abiertas en el nuevo Spotify Camp Nou tras sufrir una fractura de nariz en Brujas.

Además, la enorme actuación de Lamine Yamal el pasado miércoles también ha sido otro de los temas más comentados de la semana. Después de un clásico en el Bernabéu que dejó algunas dudas sobre su pubalgia, el '10' se salió en territorio belga con un despliegue de acciones marca de la casa.

CAMBIO DE CHIP

Acerca de su situación hizo referencia Hansi Flick en la rueda de prensa previa al Celta-Barça de este domingo en Balaídos. "Es lo que mismo que pido cuando juega aquí (sobre la selección). Que le cuiden. Él ha cambiado, ahora está mucho mejor, está entrenando bien, también en el gimnasio. Sigue un tratamiento diario y es importante para la lesión que tiene. Le volvemos a ver al mejor nivel, pero todavía no está al 100%. Tiene todavía molestias y debemos cuidarlo. Creo que también lo hacen en la selección".

Lamine Yamal con la selección española / EFE

Mensaje para Luis de la Fuente y la Roja después de que Laporta también hiciera alusión ayer a esa convocatoria con España para esta próxima ventana internacional. Reconoció Hansi que Lamine ha cambiado su método de entrenamientos y su dedicación para poder convivir con una lesión muy delicada.

"Se tiene que trabajar a diferentes niveles y no podemos decir que sea una lesión que en un mes estará. No, habrá que convivir con ella y habrá que hacer un trabajo preventivo y compensatorio para ir dándole garantías para poder ir jugando al máximo nivel", nos comentó el fisioterapeuta Lluís Puig a SPORT hace unos días.