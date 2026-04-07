Flick exige más a sus futbolistas para superar al Atlético en la Champions

Hansi Flick compareció en la previa del duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid con un mensaje claro: confianza en su equipo y respeto máximo por el rival. El técnico alemán subrayó la dificultad de la eliminatoria, pero también la convicción del Barça en sus opciones de alcanzar las semifinales.

"Estamos en cuartos porque lo merecemos y queremos seguir adelante para lograr nuestro objetivo", afirmó el entrenador blaugrana, que insistió en la exigencia que supone enfrentarse al conjunto rojiblanco. Para Flick, el Atlético representa uno de los retos más complejos del fútbol europeo por su intensidad y su solidez defensiva. El técnico recordó el último precedente reciente entre ambos equipos y destacó el nivel competitivo mostrado por el rival, incluso cuando introduce rotaciones en su alineación. "Es un equipo muy duro, con una actitud correcta, mucha intensidad y jugadores fantásticos. Lo vimos el sábado. Saben cómo defender y no es fácil marcarles goles", explicó.

Joao Cancelo habla con el entrenador Hansi Flick en el partido de Copa del Rey / EFE/ALEJANDRO GARCÍA

Flick también puso el foco en la importancia de mantener la identidad futbolística del equipo en una eliminatoria de este nivel. El alemán insistió en que la clave pasa por la presión y la concentración desde el inicio del partido, evitando facilitar espacios al adversario: "Tenemos nuestro estilo y estamos centrados en ello. Cuando no presionamos, para el rival es más fácil encontrar los espacios y marcarnos. Tenemos que hacerlo mucho mejor y estar centrados desde el principio", señaló el técnico, que considera fundamental afrontar la eliminatoria con una mentalidad competitiva constante.

La defensa es cosa de todos

El entrenador dejó claro que el equipo está preparado para una batalla larga, consciente de que la eliminatoria se decidirá en dos partidos y no en una sola noche. "Estamos preparados para este partido, para los dos partidos. Es la Champions League y es una gran oportunidad para estar en semifinales", recalcó.

Otro de los aspectos que destacó fue la necesidad de mantener la solidez colectiva, especialmente en defensa. Flick insistió en la importancia de la estructura y del trabajo conjunto de todo el equipo, subrayando que la responsabilidad defensiva no recae únicamente en la línea de atrás: "Todo el mundo tiene que dar su parte en la defensa. Necesitamos estar compactos, con buena estructura y bien posicionados. Todo el mundo influye, no solo en lo ofensivo, sino también en lo defensivo", explicó.

Araujo junto a Hansi Flick en la sesión previa al partido ante el Atlético de Madrid / Valentí Enrich

El técnico también valoró positivamente el crecimiento de los jugadores más jóvenes del equipo, especialmente en la línea defensiva, donde están asumiendo una carga importante de minutos. Flick elogió su evolución y su capacidad de adaptación al máximo nivel competitivo: "Tenemos un equipo muy joven y los centrales están haciendo un trabajo fantástico. Lo juegan todo y aprecio mucho lo que hacen. Es normal que a veces no tomen la decisión correcta, pero están creciendo y mejorando", señaló.

Pide el apoyo de la afición

Hansi Flick quiso poner el foco también en el papel que puede desempeñar el público en una noche de máxima exigencia europea. El técnico alemán es plenamente consciente de la trascendencia del partido y de la atmósfera que puede generarse en el Camp Nou en una cita de estas características, con el Barça jugándose el pase a las semifinales de la Champions.

"Todo el mundo va a ver este partido y es una oportunidad para mostrar nuestro fútbol. La conexión con los aficionados será importante. Les necesitamos porque nos empujan y nos dan energía", señaló el técnico, que apeló directamente al apoyo del barcelonismo para afrontar uno de los retos más importantes de la temporada.