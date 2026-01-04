Flick 'examina' a los centrales de la Masia en el Johan Cruyff

En la famosa cumbre en Londres que acabaría cambiando la historia del Barça entre Hansi Flick y el tándem Deco-Bojan Krkic, las cuestiones que más impulsaron a los principales responsables de la dirección deportiva blaugrana a realizar un cambio en el banquillo fue la fe ciega del alemán en una plantilla que según su punto de vista necesitaba retoques, pero no grandes fichajes, y su amplio conocimiento de los talentos más destacados de la Masia, a los que tenía muy estudiados por si le llegaba la oportunidad de recalar en la entidad culé.

En el año y medio que lleva en la Ciudad Condal, Flick ha trasladado las palabras en hechos. El Barça ha dado un salto competitivo espectacular sin incorporaciones millonarias y con el fútbol formativo como pilar de su proyecto. Siempre que las lesiones o las sanciones han lastrado al primer equipo, el teutón ha mirado hacia el filial o incluso el juvenil. No solo para completar convocatorias, sino para confiar minutos a las jóvenes promesas del club.

Hansi siempre está muy pendiente de la Masia, pero la apretada agenda le concede poco margen para presenciar en directo los partidos del filial. Este domingo, sin embargo, el técnico aprovechó el descanso de sus futbolistas para presenciar en directo la goleada del Barça Atlètic contra el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas correspondiente a la jornada 17 de la Segunda RFEF. Los de Juliano Belletti fueron muy superiores y empezaron el año 2026 con una victoria contundente para retomar de la mejor manera posible el reto del ascenso.

Además de Dro, Tommy y Jofre Torrents, jugadores a los que conoce muy bien porque llevan mucho tiempo ejercitándose a sus órdenes, Flick también pudo ver a Toni Fernández, al que también ha hecho debutar en Liga, y pudo 'examinar' a los centrales del filial en un momento crucial en cuanto a la confección de la plantilla blaugrana para el resto de la temporada. El míster ya dejó claro que le gustaría reforzar la defensa en enero ante la lesión de Andreas Christensen y, aunque Deco intentará acudir al mercado para explorar alguna incorporación "con sentido", a algunos canteranos les puede llegar una oportunidad de oro.

En este sentido, Flick pudo ver desde la grada del Estadi Johan Cryuff el buen partido que completaron en el eje de la defensa Andrés Cuenca y Mamadou Mbacke. Ambos centrales rindieron a un nivel muy alto. El andaluz fue clave en la salida de balón del Barça Atlètic y marcó uno de los goles locales; el senegalés, muy imponente en los duelos, efectuó varias correcciones en defensa importantes y efectuó algunas conducciones ofensivas interesantes. Belletti no acusó las bajas de Alexis Olmedo y Landry Farré por lesión y Álvaro Cortés, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.