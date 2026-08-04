Flick estudia la fórmula del falso '9'

El FC Barcelona mantiene la búsqueda de un delantero centro como una de las prioridades del mercado. La apuesta del área deportiva sigue siendo Julián Álvarez, pero la firme postura del Atlético de Madrid, que no contempla negociar por el argentino, obliga al club blaugrana a explorar otras opciones a la espera de movimientos. Mientras la dirección deportiva trabaja para encontrar una solución, Hansi Flick ya prepara alternativas desde la pizarra.

El técnico alemán, preguntado por la posibilidad de jugar con un falso delantero centro, fue claro: "Dependerá del equipo y de los jugadores que tengamos". Una respuesta que confirma que el entrenador contempla esta variante como un recurso real para el inicio de la temporada.

El mercado tampoco ofrece demasiadas facilidades. Julián sigue siendo la prioridad, aunque la operación continúa bloqueada. Además, otras vías se han complicado en las últimas semanas. Eli Junior Kroupi genera dudas tras sus recientes problemas físicos, mientras que Fisnik Asllani está muy cerca de comprometerse con el RB Leipzig. A ello se suma la incertidumbre sobre Ferran Torres, seguido de cerca por el PSG, aunque el delantero continúa entrando en los planes del cuerpo técnico.

Ensayos en St. George's Park

La cancelación del amistoso frente al Preston North End permitió a Flick aprovechar una sesión de entrenamiento a puerta cerrada en St. George's Park para probar distintas variantes ofensivas. Entre ellas, el técnico dio minutos como falso '9' a dos jóvenes de La Masia: Ebrima Tunkara y Toni Fernández.

Los dos representan perfiles muy diferentes. Ebrima destaca por su potencia, su capacidad para atacar los espacios y su movilidad. El propio Flick lo alabó al ser preguntado por los medios de comunicación sobre su repentina irrupción: "Es un gran talento".

Ebrima Tunkara, muy destacado / Dani Barbeito

Mientras tanto, Toni ofrece un fútbol más asociativo, con visión entre líneas y facilidad para recibir y girarse en zonas interiores. La idea de Flick pasaría por encontrar un delantero que participe en la elaboración y genere espacios para los extremos, más que por un rematador fijo.

Olmo y Lamine, dos soluciones de garantías

Más allá de la cantera, el entrenador cuenta con futbolistas del primer equipo capaces de desempeñar ese rol. Dani Olmo ya actuó como falso '9' la pasada temporada en varios encuentros de máxima exigencia, aportando movilidad, capacidad para asociarse y llegadas desde segunda línea.

Otra posibilidad es Lamine Yamal. Aunque Flick considera que su posición ideal sigue estando en la banda derecha, su libertad de movimientos y su capacidad para atraer rivales le convierten en una alternativa puntual por dentro, como ya ocurrió en etapas de su formación. El técnico germano opinó de esa opción: "Ha jugado uno o dos partidos y es un jugador de clase mundial".

Además, el propio internacional español nunca ha escondido que se ve ocupando esa demarcación en el futuro. Durante una entrevista concedida a El País en el Mundial de 2026, fue preguntado por la comparación con Leo Messi y por su posible evolución desde la banda hacia el centro. Su respuesta fue reveladora: "Creo que Leo también estaba marcado por tres defensores. Y el único lugar donde tres defensores no pueden marcarte es en el centro. Hay muchos jugadores ahí. Con el tiempo, terminaré jugando allí, porque en la banda es muy fácil marcarme con tres, pero en el centro no pueden hacerlo".

En ese escenario, extremos como Raphinha, Karim Adeyemi o Anthony Gordon podrían aprovechar los espacios que generaría el '10' blaugrana.

Con el mercado todavía abierto y el fichaje de un delantero sin resolver, el Barça mantiene la prioridad de incorporar un '9'. Sin embargo, Flick no quiere depender exclusivamente del mercado y ya trabaja en un plan alternativo. La figura del falso delantero centro gana fuerza en los entrenamientos y podría convertirse en una solución desde las primeras jornadas de la temporada si el ansiado refuerzo ofensivo sigue sin llegar.