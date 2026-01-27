Flick estudia cuándo dar entrada a un Araujo cada vez a mejor tono

A punto de cumplirse un mes desde que regresó a los entrenamientos con el grupo, la evolución de Ronald Araujo está siendo muy positiva. Flick, el staff y el club en general no pusieron ninguna presión al uruguayo de cara a la vuelta a los terrenos de juego. Los problemas de salud mental que atravesó el central eran algo sumamente delicado como para marcar plazos o atreverse a hacer pronósticos.

Araujo volvió tras un mes de 'desconexión' dentro de ese proceso personal de volver a encajar piezas y recuperar un poco el norte y el camino. Lo hizo en el entrenamiento de puertas abiertas en el Estadi Johan Cruyff. A partir de ahí, las sensaciones no han hecho sino ir a mejor. No solo era habituarse de nuevo al día a día y a ir, como decíamos, encajar de nuevo ese puzle, sino ponerse a tono físicamente para recuperar esa potencia que tanto le caracteriza. Araujo es un perfil de futbolista que basa buena parte de su juego en el apartado físico y regresar a su máximo nivel, a su 100%, iba a requerir un tiempo.

ESPALDARAZO EN LA FINAL DE SUPERCOPA

Y en la final de Supercopa de España en Arabia ante el Madrid pudo volver a experimentar lo que es competir. Ronald volvió a ser feliz en el verde disputando los minutos finales del clásico. En Champions, ante el Slavia en Praga, volvió a disponer de minutaje, esta vez el último cuarto de hora.

Ronald Araujo saluda a la afición del Barça en Praga / Dani Barbeito

Quizás esperábamos verle algo más ante el Oviedo el otro día en el Spotify Camp Nou. Por el rival y por el contexto. Pero Hansi Flick no lo incluyó entre los cambios de la segunda mitad y se quedó en blanco el charrúa. Luego hubo un pequeño aparte entre ambos y Flick le dejó claro que está contento con su evolución y que en próximas ocasiones habrá oportunidades. La idea es que vaya acumulando más minutos y pueda ser pronto titular en alguno de los compromisos que vienen. “Tenemos que gestionar sus minutos con cuidado. Su rendimiento ha sido muy bueno hasta ahora. Es una opción para ser titular, pero tenemos que verlo", dijo recientemente.

ALBACETE, BUEN ESCENARIO EN EL HORIZONTE

No será ese, salvo sorpresa, el partido ante el Copenhague de Champions. Mejores escenarios parecen Elche el sábado y, sobre todo, Albacete en Copa del Rey la próxima semana. Ahí sí podríamos ver de nuevo al uruguayo de inicio pese a que no hay un plan definido. En cualquier caso, Hansi tiene claro que necesita la mejor versión de Ronald de cara a este segundo tramo de curso. Porque hay mucha acumulación de partidos, por su ascendencia en el vestuario y por su perfil potente a nivel físico y en juego aéreo que no existe en la plantilla actual.