Flick estalla contra LaLiga: "No tienen ni idea"

Hansi Flick no ocultó su enfado tras la derrota de su equipo en Dortmund, aunque no por lo que muchos se podrían imaginar.

El técnico alemán llegó diez minutos tarde a su encuentro con la prensa en la previa ante el Celta, un partido que pese a su importancia quedó completamente en un segundo plano, y respondió con dureza cuando se le preguntó si lo sucedido en la vuelta de cuartos de Champions fue un simple accidente o un toque de atención para lo que queda de temporada.

Lejos de centrarse en el resultado en Alemania o en la actuación de sus jugadores, apuntó su crítica a la planificación del calendario y a la falta de apoyo institucional de LaLiga que, en su opinión, está afectando directamente al rendimiento del equipo:

“¿Sabes cuántos partidos hemos jugado estas dos semanas? ¿Sabes qué tendremos esta misma situación en Milán (en semifinales contra el Inter)? Llegamos tarde de los viajes, con los jugadores que se van a dormir a las 5.00h. No ponemos excusas, pero otros países protegen a los equipos que juegan en Europa. Los que abordan esto deberían saber lo que pasa. No tienen ni idea”, dijo visiblemente molesto.

El técnico alemán desarrolló el porqué de su enfado: "¿Doy la sensación de no estar contento? No jugamos a las 14.00h contra el Valladolid el domingo, ahora jugaremos el sábado a las 21.00h. Eso está bien. ¿Por qué no se puede empezar a las 18.00h? Me gustaría ver el tipo responsable de los horarios, es una broma"

"Es algo que afecta al fútbol español. Me quedo sin palabras. Es una situación increíble. Aquí dicen a jugar y ya volverán a las 5.00h. de la mañana a casa. No tienen ni idea. Es increíble", insistió en un tono en el que pocas veces hemos visto al teutón, harto de la poca flexibilidad de la patronal de Tebas en comparación con otros campeonatos europeos en los que, según Flick, sí que se preocupan por sus clubes.

Perspectiva y respeto por el Celta

El técnico azulgrana, más allá de su crítica feroz, reivindicó el esfuerzo de sus futbolistas en un contexto de desgaste físico extremo y defendió con firmeza el trabajo del grupo: “Quizá no estemos en el mejor momento, pero me siento muy orgulloso del equipo. En Dortmund no vimos la mejor versión, aunque estamos en el objetivo de las semifinales”.

A falta de lo más importante de la temporada, con un equipo que aspira al Triplete tras haber logrado la Supercopa de España en enero, Flick pidió perspectiva: “En la pretemporada nos dicen que el 18 de abril estaríamos así en las tres competiciones, lo firmaría. Estamos donde queremos estar. Todo el mundo está contento. Nos lo merecemos. Hay que proteger a los futbolistas, dan lo mejor de sí mismos. Puede pasar lo de Dortmund, pero al final solo hemos perdido un partido. Hay que ser positivos".

Para acabar, Flick no quiso subestimar al Celta: “Será un partido difícil, dependerá de nosotros. Hay que jugar a nuestro mejor nivel. Es un muy buen equipo con un estilo de juego muy valiente, saben jugar, un estilo muy definido, fuera lo han hecho muy bien. Hay que ir con ojo y jugar a nuestro mejor nivel. ¿Giráldez? Tengo un respeto absoluto por su trabajo. Entrena un gran equipo con una idea atractiva. Nada tiene que ver con su edad. Ha entrenado en categorías inferiores del club, es fantástico de ver”.