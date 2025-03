Flick estalla contra los horarios

Hansi Flick se ha mostrado siempre como un hombre comedido, muy educado y agradable en todas y cada una de las ruedas de prensa que había dado como técnico blaugrana. Esta vez, en la previa antes de recibir a Osasuna, también fue educado y agradable, pero levantó el freno y se dejó ir a la hora de criticar, por un lado, el partido que deberán jugar ante los navarros y, por el otro, la poca consideración de LaLiga con los equipos que deben jugar Champions.

"Prefiero no hablar sobre mi reacción cuando supe que jugaríamos este jueves, no fue buena", aseguró. "Esta es la situación. Podemos hablar del partido de mañana, pero también del del Leganés (sábado 12 de abril), previo al del Dortmund el martes siguiente. Cuando juegas fuera a las 21 horas siempre llegamos tarde, no estoy contento. Cuando ves a otras ligas cómo lo gestionan...".

Tras la rueda de prensa hizo un aparte con la prensa para amplificar su mensaje, asegurando que en la Bundesliga se cuida mucho más a los equipos que juegan Champions porque los jugadores necesitan dormir para recuperarse bien, algo que ya había empezado a decir ante el micrófono: "Cuando juegas la Champions, no es un Real Madrid contra el Barça, sino que debes proteger a tus equipos como Liga, para que tengan éxito", se quejaba.

Añadía que "no puedo cambiarlo, es solo mi opinión desde que estoy aquí, y claro que me preocupa", aunque, eso sí, tiene claro que "no hay excusas, vamos a por ello y el equipo está listo. Tenemos mucha calidad y podemos ganar contra cualquier equipo aunque algunos jugadores no estén".

Flick insistía sobre el encuentro ante Osasuna que "tenemos que aceptarlo, claro, no podemos cambiarlo, el club no puede cambiarlo, tenemos que jugar y jugamos", pero entiende que también "la UEFA y la FIFA podrían decir que no pueden jugarse partidos después del parón internacional antes de tres días, pero LaLiga dice ok y nosotros decimos ok, es lo que hacemos".

"Nosotros no somos el Real Madrid"

"Tenemos muy buen equipo, tenemos la confianza y tenemos que luchar por los tres puntos", comentó sin excusas más allá de sus contundentes quejas sobre los horarios que impone LaLiga. Además, cuando le preguntaron sobre la amenaza lanzada por Ancelotti sobre el hecho de no presentarse cuando no haya tres días de descanso entre partido y partido fue incluso más contundente y se le entendió todo: "Somos el Barça, no somos el Real. Y estamos muy orgullosos de ser el Barça", en clara referencia a que aquí no se ponen excusas ni se lanzan amenazas que, en el fondo, no se pueden cumplir.

Flick junto a Raphinha y Araujo en un entrenamiento del Barça / EFE

Flick entiende que entra en la fase decisiva de la temporada y que "ahora cada partido y cada semana es importante. No puedes ganar la Copa ni la Champions, pero puedes perderlas y no quiero que pase, ahora estamos centrados en los partidos que vienen y no pasa nada si no tenemos tres días entre partido y partido, lo aceptamos. Estamos preparados para ello".

Regreso forzado sin descanso

De hecho, Flick confesó que la idea "era dar dos días libres a todos los internacionales" porque "la situación era buena tras el parón de selecciones" al tener que jugar el domingo ante el Girona. Sin embargo, "tuvimos que cambiarlo porque tenían que venir a recuperarse, es lo que hay, no es la mejor situación, pero son profesionales y este equipo es increíble, se recuperan bien y son muy profesionales".

Por último, comentó cuando le preguntaron si considera LaLiga una competición difícil, volvió a la carga: "Diría complicada", obviando el tema deportivo por el que le fue cuestionado e incidiendo en todo lo que rodea al torneo, como por ejemplo con los horarios.