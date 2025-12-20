Flick estalla por la ausencia de Raphinha en el once de la FIFA: "Es una broma de mal gusto"

Hansi Flick mima a sus jugadores siempre que puede. Por todo lo que le ha dado, tiene una relación especial con Raphinha, que ejerce de capitán tanto dentro como fuera del campo. Lo ha dejado bien claro en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal cuando el alemán ha pedido acabar la comparecencia con una reflexión en relación al brasileño y el hecho de que no apareciese en el mejor once de la FIFA tras la espectacular temporada que hizo con el Barça.

"Lo del once de la FIFA me pareció una broma de mal gusto. No es una gran cosa porque no pienso mucho en cuál es el mejor once, pero cuando vi que no estaba Raphinha, me pareció increíble. Fue muy importante para nosotros la temporada pasada. Hizo 22 aportaciones de gol en la Champions, en la máxima competición. Cuando ves los goles que hizo, las asistencias, la influencia que tiene sobre el equipo. Es muy injusto para él. No me puedo creer que no esté en el mejor once del mundo. Es una broma, es increíble", dijo en una larga intervención.

Flick estalló de esta forma tras haberse hecho público esta semana el mejor once de la FIFA, el FIFPRO World 11 Masculino de 2025, votado por más de 26.000 futbolistas profesionales de 68 países distintos . El once está formado por Donnarumma en portería; una línea de tres defensas ocupada por Achraf Hakimi, Van Dijk y Nuno Mendes; un centro del campo compuesto por Pedri, Vitinha, Cole Palmer y Bellingham; y una delantera construida por Mbappé, Lamine Yamal y Dembélé.

El propio Raphinha mostró su enfado en redes tras haberse hecho público el equipo. También lo hizo su pareja, Taia Belloli, que se preguntaba si el futbolista del Barça era un jugador de baloncesto.

La sensación de injusticia con Raphinha dura desde la gala del 'Balón de Oro'. En aquel premio, el delantero brasileño fue quinto en la clasificación por detrás del ganador Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah. La injusticia con Raphinha es grande teniendo en cuenta todo lo que dio al equipo. Fue clave en los títulos ganados por el club, Liga, Copa y Supercopa, y en el camino del Barça hasta las semifinales de la Champions. Jugó un total de 57 partidos, marcando 34 goles y repartiendo 26 asistencias. Como dijo Flick, en Champions marcó trece goles y dio nueve asistencias.

Esta temporada se ha perdido un total de nueve partidos por lesión, pero su regreso al equipo ha coincidido con los mejores momentos del grupo de Flick. Lleva jugados trece partidos, habiendo marcado seis goles y repartido tres asistencias.

Casadó de lateral

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa de Hansi Flick fue el de Marc Casadó, que jugó la primera parte en el partido de Copa contra el CD Guadalajara como lateral derecho. El entrenador alemán sigue viendo más al catalán en el centro del campo. "Puede jugar como lateral, pero para mí es más '6' o '8'. Es importante tener jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones. Quizás no está tan contento con los minutos que tiene, pero esto es el Barça y aquí hay mucha calidad", explicó Flick sobre el centrocampista de La Masia. Casadó ha disputado 775 minutos en lo que va de temporada en un total de 17 partidos. El de Sant Pere de Vilamajor ha sido titular en nueve de esos encuentros