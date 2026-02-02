Flick espera más de Rashford

Marcus Rashford ha alcanzado los dobles dígitos en goles y asistencias gracias a su tanto en el partido entre el Elche y el Barça del pasado sábado. Pese a acumular cinco encuentros sin ser titular, el inglés sigue generando cifras, aunque Hansi Flick espera más de él. "Todavía tiene mucho potencial que demostrar", explicó el técnico alemán en la previa del duelo copero contra el Albacete.

El impacto goleador del futbolista cedido por el Manchester United es innegable, como reconoce el entrenador azulgrana. Sin embargo, el germano le pide mayor continuidad en el juego del equipo. "Siempre miramos los goles, los últimos pases, pero como entrenador nos puede dar mucho más. Eso es lo que quiero ver. Estoy muy contento con él, nos está dando lo que le pedimos, pero tiene más potencial", apuntó Flick.

Asimismo, el preparador del Barça ha alabado el papel que tiene Rashford de revulsivo, pues es capaz de decantar los encuentros partiendo desde el banquillo, como hizo este pasado fin de semana. "No es fácil entrar de titular. Tenemos once jugadores que empiezan el partido y cinco más que lo acaban, quienes tienen un papel importante en nuestro éxito. Los jugadores que entran también nos ayudan mucho", sentenció Flick.

El FC Barcelona afronta un tramo clave del año y el entrenador alemán sabe que necesita de la mejor versión de Rashford, quien se juega su continuidad en el club a partir del próximo verano. Aunque Michael Carrick, actual técnico del Manchester United, anhela el regreso del internacional inglés para la 2026-2027, los azulgranas disponen de una opción de compra de 35 millones de euros que pueden ejecutar al finalizar la presente temporada.