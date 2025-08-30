Flick espera a Bardghji... con un plan B en la recámara

A la tercera puede ir la vencida para Roony Bardghji. Hansi Flick ya sabe que podrá contar con Gerard Martín como gran novedad para el partido en Vallecas contra el Rayo. El lateral de Sant Andreu de la Barca fue inscrito este viernes y, tras perderse las dos primeras jornadas, podrá sumar por fin a la causa del equipo barcelonista en este tercer desplazamiento del curso. Por ahora, no están registrados ni el mencionado Bardghji ni Szczesny. Va corriendo el crono y el Barça, por ahora, no ha podido darlos de alta en la Liga.

A priori, deberían llegar al encuentro de este domingo (21:30) después de que la junta directiva aprobara un segundo aval precisamente para no tener problemas con las inscripciones restantes. En lo que al sueco se refiere, Flick espera poder incluirlo en la relación de convocados y que se suba al avión rumbo a la capital madrileña. El staff técnico está muy satisfecho con lo que ha visto de Roony desde su aterrizaje en el mes de julio.

ENTRÓ CON BUEN PIE AL VESTUARIO

El chico llegó en una muy buena condición física después de hacer una intensa preparación por su cuenta antes de embarcarse a Barcelona. Y lo cierto es que tanto a nivel técnico como de adaptación ha ido todo como la seda. El extremo nacido en Kuwait ha entrado con buen pie al vestuario y su actitud y ganas de aprender y empaparse rápido del universo Barça y de la filosofía Flick hicieron el resto.

Roony Bardghji, único fichaje del FC Barcelona pendiente de inscripción / Valentí­ Enrich

El atacante escandinavo tiene fe y espera poder entrar en su primera convocatoria oficial (él mismo ha publicado una 'stories' en Instagram con el mensaje 'soon' (pronto), un reloj de arena y los colores del Barça. En el club se le ha transmitido la voluntad de poder realizar la inscripción antes del encuentro y que pueda ser uno más en la lista del técnico. Y Flick también espera contrar con él pese a que en la rueda de prensa previa al Rayo-Barça tampoco se mostró muy convencido: "Veremos. Tenemos un día más".

TONI, EL PLAN B

En cualquier caso, el entrenador germano ha activado un 'plan B' por si no pudiera viajar Roony. Se trata de Toni Fernández, que este sábado se ejercitó con el Barça Atlètic (también su primo Guille) y que está pendiente de cómo se resuelve todo. Toni ha entrado en la convocatoria en las dos primeras jornadas y, a priori, este domingo debería estar en el amistoso del filial frente al L'Hospitalet. Estará pendiente hasta última hora para ver cómo se resuelve lo de Bardghji.