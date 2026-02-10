Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Flick: “Me esfuerzo al máximo para que Cruyff, desde arriba, pueda estar orgulloso”

"Él creó la ideología del Barça, nuestra forma de jugar y disfrutar en el campo, es el inventor del fútbol", aseguró Pedri sobre el maestro holandés

Hansi Flick le ha dado galones a Pedri

Hansi Flick le ha dado galones a Pedri / Valentí Enrich

Adrià Fernández

Adrià Fernández

A pocos días de que se cumpla una década del fallecimiento de Johan Cruyff, se está preparando un documental en el que se repasará la vida y obra del maestro holandés. La serie abre las puertas a archivos nunca antes vistos: imágenes inéditas, cintas de audio exclusivas en las que el propio Cruyff cuenta la historia de su vida poco antes de su fallecimiento y, por primera vez, entrevistas en profundidad con familiares, leyendas del fútbol y personas que lo conocieron de cerca.

Entre las voces que ofrecen su testimonio, encontramos a Hansi Flick y Pedri González, quienes se han deshecho en elogios hacia el exfutbolista y exentrenador del FC Barcelona. "¿Qué puedo decir? Estoy muy orgulloso de formar parte del Barça y estoy esforzándome al máximo para que Johan, desde arriba, se sienta orgulloso de todo lo que hacemos", explicó el técnico alemán visiblemente emocionado al hablar de uno de sus grandes referentes como entrenador.

"Es el inventor del fútbol de hoy en día, de todo lo que queremos que sea el Barça: de esa manera de jugar, de divertirnos dentro del campo... Es la persona más importante del Barça a nivel de ideología y de cómo cambió el fútbol de este club", argumentó orgulloso Pedri en el citado documental que se estrenará en exclusiva en el Johan Cruijff Arena (el estadio del Ajax de Amsterdam) el 21 de marzo con precios desde los 25 hasta los 38 euros.

El Flaco firmó contrato con el FC Barcelona en agosto de 1973 donde estuvo cinco temporadas. En 1988 volvió como entrenador y dio comienzo una de las mejores etapas vividas en el Barça: encadenó cuatro títulos de Liga y conquistó la primera Copa de Europa, en mayo de 1992 en Wembley. Estuvo en el banquillo del Camp Nou hasta 1996 cuando sus discrepancias con Josep Lluís Núñez le empujaron a abandonar el cargo.

