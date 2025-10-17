Flick se escapa durante el parón a uno de sus restaurantes favoritos de Barcelona

Hansi Flick no pierde el tiempo lejos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. A pesar de llevar más de un año ya en Barcelona, el técnico alemán ya ha descubierto uno de los restaurantes más de moda en toda Barcelona: 'Gaudim'. Siempre que puede acude al local gastronómico, y así ha ocurrido en este parón de selecciones.

El propio restaurante compartió una imagen del entrenador del Barça en 'Gaudim' y añadió un comentario: "Con el mejor".

'Gaudim' abrió sus puertas en 2013 y ha ido consolidándose poco a poco en la hostelería catalana, hasta convertirse en uno de los restaurantes más frecuentados por la plantilla del Barça. Su ambiente cercano, la calidad de su cocina y la familiaridad con la que recibe a sus clientes lo han convertido en un lugar de referencia.

El tipo de cocina que se ofrece es mediterránea con toques japoneses, desde tapas tradicionales hasta platos más elaborados, como pescados, arroces y carne de Kobe.

'Gaudim' está ubicado en la calle Aragó, número 231, en el corazón de la Ciudad Condal. El restaurante cierra únicamente los domingos por descanso semanal, mientras que el resto de los días ofrece servicio tanto de comida como de cena.

SPORT con 'Gaudim'

Hace apenas unos meses, Semi, propietario de 'Gaudim', abrió las puertas a SPORT para revelar todas las intimidades del restaurante. Una de las más evidentes es la gran cantidad de camisetas expuestas, aunque él mismo reconoció que solo representa "el 20%". Entre ellas se encuentran las de Lamine, Messi, Pau Víctor, Lewandowski, Ansu Fati, Iniesta, Ilias Akhomach y hasta una de Cruyff de su etapa en el Ajax.

El restaurante es de toda la vida: la gente come con la gente, sin lujos ni reservados: "Los futbolistas vienen aquí y se sientan con el resto de gente, ya lo saben. Suelen traerme camisetas u otros objetos, yo no les pido nada. Estoy muy agradecido".