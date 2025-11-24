Flick: ¿Eric de pivote mañana? "Veremos, podría ser"

Flick ha comparecido esta tarde ante los medios en la previa del duelo de mañana en Stamford Bridge. El técnico alemán ha reconocido que el equipo llega a un tramo exigente del calendario, pero también en un momento de crecimiento. La recuperación de efectivos —con un Raphinha ya disponible para arrancar de inicio en caso que el alemán lo considerara oportuno— y las sensaciones positivas de las últimas semanas alimentan el optimismo del vestuario.

Cuestionado sobre si el choque ante el Chelsea puede considerarse una final para evitar los play-offs, Flick evitó dramatismos. Recordó que el camino hacia los octavos sigue abierto y que la prioridad es clasificarse directamente. El técnico señaló que “el objetivo es entrar en octavos de final, pero sabemos que no es fácil”. Aun así, recalcó que la repesca tampoco es un mal escenario: “Si no llegas directamente, también puedes ganar la Champions yendo a la repesca. Mañana ya veremos la situación”.

Eric podría repetir en el pivote

En cuanto a posibles ajustes tácticos, el alemán no cerró la puerta a situar a Eric Garcia como mediocentro, una opción que ya utilizó ante el Athletic Club la semana pasada. “Podría ser, hay muchas opciones. Mañana veremos”, comentó, satisfecho con el rendimiento del defensa: “Lo hizo muy bien contra el Athletic. Estoy muy contento con él”. Flick también quiso subrayar la evolución del equipo en las últimas semanas. Sin grandes alardes, dejó claro que percibe un cambio positivo. “El equipo ha mejorado mucho”, afirmó, destacando el regreso progresivo de jugadores lesionados. Incluso adelantó que Pedri podría reincorporarse a finales de semana, un jugador que será importante para el tramo decisivo de la temporada.

Otro de los nombres propios fue Lewandowski. El técnico elogió la determinación del delantero, que viene de anotar el primer gol en la historia del renovado Spotify Camp Nou. “Después de su lesión en octubre trabajó muy fuerte. Volvió muy en forma y lo está demostrando. Necesita marcar y sigue con ese hambre. Aporta muchísimo al equipo”, aseguró.

Respecto al rival, Flick no escatimó elogios hacia el Chelsea. Destacó su progresión, su propuesta futbolística y la calidad de su plantilla: “Es uno de los mejores equipos del mundo. Su evolución es fantástica: jugadores, entrenador… Es fantástico verlos jugar. Es un equipo joven. Para nosotros debe ser un buen partido y debemos competir”.

Tampoco esquivó la referencia a las palabras de Maresca sobre el Barça de Guardiola. Flick respondió con naturalidad, reconociendo la impronta del técnico catalán en el fútbol moderno: “Lo que ha dicho es normal. En aquellos años todo el mundo estaba enamorado del Barça de Pep. Creó una filosofía única; no puedes copiarle. Para mí es el mejor entrenador y por eso muchos siguen su camino”.

Pedri aún deberá esperar

El regreso de Pedri no será ante el Chelsea. Aunque quería reaparecer mañana ante el Chelsea, el canario no está al cien por cien y el club no quiere correr riesgos. Incluso se valoró que viajara a Londres para celebrar su cumpleaños con el equipo, pero finalmente lo hará en Barcelona mientras avanza en su recuperación. Cayó cuando mejor estaba, en un momento en el que varios entrenadores elogiaban su juego, y su ausencia afecta especialmente ante un rival con un centro del campo tan físico y de tanta calidad. Por ello, el Barça podría reforzar esa zona con un perfil más potente, como Eric Garcia, para equilibrar el duelo.