Flick no se equivocaba: Tah ya ejerce de líder en la defensa del Bayern

Jonathan Tah era una de las peticiones que había realizado Hansi Flick para reforzar al Barça. De hecho, el técnico alemán ya apretó para que le firmasen el pasado verano pero no hubo acuerdo con el Bayer Leverkusen. El club blaugrana le tuvo atado con la carta de libertad, pero desistieron en traerle ante el overbooking que había en defensa y que, al final, ha provocado la marcha de Íñigo Martínez hacia Arabia Saudí. El entrenador blaugrana no se ha equivocado ya que Tah ejerce de líder en la defensa de los alemanes y se ha convertido en titularísimo y pieza clave en el vestuario del equipo bávaro. Están más que encantados con él.

'Sky Sports' reveló que el vestuario del Bayern ha elegido al central como uno de los capitanes del equipo a pesar de ser un recién llegado esta temporada. Compartirá brazalete con Kimmich, Neuer y Harry Kane, lo que deja claro su influencia dentro y fuera del terreno de juego. Tah ya fue titular durante el Mundial de clubs y también lo ha sido en la Supercopa alemana por delante de Kim Min-Jae, futbolista que podría acabar saliendo si llega una buena propuesta.

Flick le quería en el Barça porque tenía claro que podía ejercer el papel de líder. Se trata de un futbolista muy experimentado a nivel internacional, buen profesional y muy potente físicamente. El entrenador tenía claro que se trataba de una auténtica oportunidad de mercado ya que llegaba a coste cero, pero acabó decantándose por el Bayern tras esperar muchos meses al club blaugrana sin que hubiera premio final.

Tah también se ha mostrado encantado de su adaptación al Bayern: "No me gusta la palabra líder. Todos tenemos que ser líderes en el campo y asumir responsabilidades. Cada uno a su manera. Pero, por supuesto, soy alguien que intenta asumir mucha responsabilidad. Dentro y fuera del campo. Quiero liderar el camino en el equipo", aseguró durante la pretemporada.

El Bayern ha realizado una remodelación defensiva ante los problemas que tuvieron durante el curso pasado. Ha llegado Tah y el próximo será el sevillista Loïc Badé por quien se está negociando y se espera que se llegue a un acuerdo durante la próxima semana. Upamecano será el otro central con galones en el equipo.