Flick: "¿Entrenar a Messi? ¿Por qué no?"

El nombre de Leo Messi sigue resonando en Barcelona desde que el argentino visitó el Spotify Camp Nou de noche y en solitario. La posibilidad de que el exblaugrana vuelva a vestir la camiseta del Barça ha vuelto a ocupar gran parte de los debates informales, de las páginas de periódicos y de las tertulias televisivas y radiofónicas.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", escribía en su Instagram el '10', adjuntando unas imágenes sobre el césped del Estadi.

En la rueda de prensa previa a recibir al Athletic Club, precisamente, en el primer partido en el que el templo blaugrana reabriría sus puertas para acoger un partido de fútbol 909 días después, Hansi Flick fue preguntado sobre esta posibilidad y si le gustaría, a sus 60 años, entrenar a Leo Messi.

"¿Por qué no entrenar a Messi? Es el mejor jugador de los últimos diez años o más. Siempre me gustó verle jugar. Es increíble lo que hace. Sería bueno con cualquier equipo", arrancó el alemán con su respuesta. Sin embargo, en una dosis de realismo, disipó de un plumazo cualquier posibilidad, alegando motivos contractuales: "Su contrato acaba en 2028 y el mío el 2027, por tanto no sería posible".