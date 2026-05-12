Flick: "Muchos entrenadores estarían contentos con un contrato de cuatro años, pero en el Barça va bien limitarlo"

Hansi Flick vive días de emociones intensas. Antes de disputar el clásico recibió la noticia de la muerte de su padre y, apenas unas horas después de conquistar el título, se sumó a la celebración de los campeones por las calles de Barcelona. Una fiesta marcada por sentimientos encontrados y cuyo impacto anímico solo el propio técnico conoce.

La rueda de prensa previa al duelo ante el Alavés comenzó con un tono contenido. Con Hansi visiblemente cansado, aunque terminó dejando espacio para las bromas cuando apuntó a los periodistas.

“Vuestro rendimiento en la rúa fue increíble. Vi a muchos de vosotros caminando no sé cuántos metros, y ahora estáis aquí sentados, riendo. Os veo en buena forma. Quizás la próxima vez baje y camine con vosotros”.

Antes de eso, afrontó la mayoría de preguntas a su manera: con franqueza y el tono directo que le caracteriza. “Nuestro objetivo es alcanzar los 100 puntos y, para lograrlo, debemos ganar los tres partidos que quedan. Hemos celebrado mucho, pero también somos capaces de seguir jugando bien”, aseguró nada más comenzar.

La renovación

Flick volvió a pronunciarse sobre su renovación y explicó por qué prefiere los contratos cortos pese a la histórica inestabilidad del banquillo azulgrana.

“Creo que muchos entrenadores estarían encantados de firmar por tres o cuatro años. Pero en el caso del Barça es mejor limitarlo. Seguiremos hasta 2028 y, si todo va bien, tomaremos la decisión de continuar un año más”.

El técnico alemán insistió en que percibe las condiciones adecuadas para que el equipo siga creciendo. “Durante estos últimos días he podido comprobar que estoy en el lugar adecuado. Ha sido un acuerdo muy positivo para ambas partes y me han demostrado que este es el sitio donde quiero estar”.

Como ya hizo hace unas semanas, Flick tampoco ocultó cuál es su gran ambición al frente del Barça. “También es un compromiso por nuestra parte. La próxima temporada será todavía más exigente, porque queremos alcanzar nuevas metas y conquistar más títulos. Todo el mundo sueña con la Champions y volveremos a intentarlo. Me siento agradecido”.

El control de los egos y el liderazgo

Aunque la temporada terminó con éxito, arrancó marcada por una frase contundente del técnico alemán: “Los egos matan el éxito”.

Flick detectó ciertas actitudes que le hicieron pensar que el equipo estaba perdiendo parte de su espíritu colectivo.

Lo expresó públicamente y el vestuario reaccionó. Una declaración que algunos podrían trasladar al Real Madrid, aunque el entrenador evitó entrar en comparaciones. “Yo me preocupo de mi equipo. El resto me preocupa poco. No pienso en el Madrid ni un segundo”.

Otra de las reflexiones que acompañaron la temporada fue su petición de mayor liderazgo dentro del campo. Entonces dejó entrever que echaba en falta perfiles con más peso para asumir responsabilidades.

Este martes volvió sobre el tema y señaló a varios futbolistas de la actual plantilla que considera preparados para dar un paso adelante.

“Tenemos diferentes tipos de líderes”, comenzó explicando antes de detenerse en uno de sus jugadores predilectos.

“Cuando Gavi regresó de su lesión, cualquiera podía ver que es el corazón de este equipo en cada entrenamiento. Esa energía se transmite al resto de jugadores. Pedri también lidera con el balón. Eric también lo hace y, obviamente, contamos con los capitanes, como Frenkie, Ronald o Rapha. Todos ellos son líderes. Para mí, lo más importante es la comunicación dentro del terreno de juego”.

El mercado que viene

Una vez logrado el campeonato, Flick y Deco ya piensan en la planificación y el alemán tiene claro lo que necesita en este mercado para que el equipo dé un paso adelante.

"Tenemos clara qué posiciones hay que reforzar tanto yo como la directiva. Lo hemos estado hablando mucho estas útlimas semanas y meses pero todavía es un trabajo que no hemos terminado de hacer".